Картопля "Буланжер": рецепт страви для тих, хто хоче чогось новенького

Більш насиченого та цікавого смаку страві додасть дрібно натертий часник

Якщо ви любите картоплю, а смажена, варена та тушкована вже приїлися, спробуйте приготувати картоплю "Буланжер". На відміну від картоплі, смаженої на сковороді, вона зберігає більше поживних речовин, а за смаком нічим не поступається. Ба більше, нотки цибулі та часнику роблять цю страву ще ароматнішою та апетитнішою. Як її приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Картопля "Буланжер"

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

цибуля — 2 шт;

вершкове масло — 60 г;

молоко — 400 мл;

часник — пара зубчиків

зелень, сир — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, очистити, нарізати тонкими круглими скибочками. Цибулю почистити, нарізати тонкими кільцями.

Картоплю посолити та поперчити.

Форму для запікання змастити вершковим маслом. Першим шаром викласти картоплю, потім цибулю, і так повторити кілька разів. Акуратно викласти останній шар картоплі й залити шари гарячим молоком.

Далі форму необхідно накрити фольгою і відправити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин. Потім фольгу зняти, температуру зменшити до 180 градусів і запікати ще 40 хвилин.

Більш насиченого та цікавого смаку страві додасть дрібно натертий часник, доданий у кілька шарів. Добре комбінується запечена картопля зі свіжою зеленню та тертим сиром.

Раніше Фокус писав, як приготувати італійський картопляний пиріг.