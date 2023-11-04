Картопля "Буланжер": рецепт страви для тих, хто хоче чогось новенького
Більш насиченого та цікавого смаку страві додасть дрібно натертий часник
Якщо ви любите картоплю, а смажена, варена та тушкована вже приїлися, спробуйте приготувати картоплю "Буланжер". На відміну від картоплі, смаженої на сковороді, вона зберігає більше поживних речовин, а за смаком нічим не поступається. Ба більше, нотки цибулі та часнику роблять цю страву ще ароматнішою та апетитнішою. Як її приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".
Картопля "Буланжер"
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- цибуля — 2 шт;
- вершкове масло — 60 г;
- молоко — 400 мл;
- часник — пара зубчиків
- зелень, сир — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю помити, очистити, нарізати тонкими круглими скибочками. Цибулю почистити, нарізати тонкими кільцями.
Картоплю посолити та поперчити.
Форму для запікання змастити вершковим маслом. Першим шаром викласти картоплю, потім цибулю, і так повторити кілька разів. Акуратно викласти останній шар картоплі й залити шари гарячим молоком.
Далі форму необхідно накрити фольгою і відправити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин. Потім фольгу зняти, температуру зменшити до 180 градусів і запікати ще 40 хвилин.
Більш насиченого та цікавого смаку страві додасть дрібно натертий часник, доданий у кілька шарів. Добре комбінується запечена картопля зі свіжою зеленню та тертим сиром.
Раніше Фокус писав, як приготувати італійський картопляний пиріг.