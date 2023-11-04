Часникові грінки з білого хліба: простий рецепт смачного снека

Спеції для таких снеків можна вибирати на власний смак.

Сухарики та грінки для багатьох — улюблений перекус. Щоб не купувати в магазині снеки, склад яких іноді не зовсім корисний для здоров'я, рекомендуємо приготувати їх у домашніх умовах. Наприклад, часникові грінки з білого хліба чудово замінять пачку сухариків. Як їх приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня". Нічого складного в процесі немає, а на виході — смачний і хрусткий перекус.

Часникові грінки з білого хліба

Інгредієнти:

нарізний батон — 1 шт;

часник — 4 зубчики;

рослинна олія — 2 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

паприка — 1/2 ч. л.

чорний перець — 1/2 ч. л;

коріандр — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Часник видавити через прес і скласти в невелику миску. Туди ж додати олію, сіль і прянощі. За бажання можна додати подрібнений перець чилі.

Батон нарізати невеликими кубиками і пересипати в целофановий пакет, куди потім залити часниково-масляну суміш. Усе добре перемішати.

Деко застелити пергаментом і викласти хліб в один шар. Відправити його в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.

Щойно грінки підсохнуть і підрум'яняться, дістати їх із духовки, пересипати на паперовий рушник і дати охолонути.

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