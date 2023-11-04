На свято і не тільки: рецепт салату з рибними консервами та плавленим сиром
Це смачний і дуже простий салат, який чудово підійде для святкового столу.
Салат із рибними консервами та плавленим сиром уже вважається класикою. Готувати його можна з будь-якими рибними консервами. Але краще за все консервований тунець. З ним виходить особливо смачно. Фокус розповість, як його приготувати.
Салат із рибними консервами та плавленим сиром
Інгредієнти:
- консервований тунець у власному соку — 1 банка;
- два мариновані огірки;
- два свіжих огірки;
- плавлений сир — 200 г
- одна невелика цибулина;
- сіль, свіжомелений чорний перець.
Для майонезу:
- молоко — 150 мл;
- рослинна олія — 300 мл;
- гірчиця — 10 г;
- лимонний сік — 30 мл;
- сіль — 3 г.
Огірки, і свіжі, і мариновані, наріжте кубиками, як і цибулю. Складіть у миску.
Плавлений сир приберіть ненадовго в морозилку, щоб він застиг. Після натріть його на крупній тертці.
З тунця злийте зайву рідину і розімніть його виделкою. Додайте до огірків і плавленого сиру. Заправте сіллю та перцем.
Далі, можете заправити салат майонезом із магазину. А можете приготувати його самостійно. Це просто. У склянку для блендера влийте молоко та рослинну олію. Почніть збивати блендером протягом кількох секунд.
Потім додайте гірчицю, лимонний сік, приправте сіллю до свого смаку і збивайте до отримання однорідної маси. Зберігайте соус у холодильнику не більше трьох днів. Це рецепт домашнього майонезу без яєць. Підійде тим, хто хоче спробувати новий рецепт.
Також ви можете приготувати смачний картопляний салат зі сметаною.