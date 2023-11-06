Ліниві пиріжки з шинкою та сиром: простий рецепт швидкої та смачної страви

На приготування таких пиріжків піде не більше 20 хвилин.

Смажені пиріжки з начинкою ніколи довго не затримуються на столі та з'їдаються за лічені хвилини. Якщо хочете потішити рідних смачною та ситною стравою, а часу возитися з тістом у вас немає, рекомендуємо приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Це займе набагато менше часу, а результат буде нічим не гіршим. Такі пиріжки можна брати з собою як перекус: вони добре втамовують голод.

Ліниві пиріжки з шинкою та сиром

Інгредієнти:

кефір (2,5%) — 300 мл;

рослинна олія — 2 ст. л;

яйце сире — 1 шт;

сіль — 1 ч. л;

борошно — 220 г;

розпушувач — 1 ч. л;

ковбаса або шинка — 100-150 г;

сир твердий — 100 г;

яйце варене — 1 шт;

зелена цибуля — пучок.

Спосіб приготування:

Усі продукти мають бути кімнатної температури. У глибокій мисці змішати кефір, яйце сире, рослинну олію і сіль, усе дуже добре перемішати, до розчинення солі. Потім просіяти туди ж борошно з розпушувачем і знову перемішати.

Шинку нарізати дрібними кубиками, сир і варене яйце натерти на великій тертці, зелень дрібно порубати. Усе це відправити в миску з тістом і ще раз добре перемішати.

Отриману масу столовою ложкою викладати на розігріту пательню з рослинною олією й обсмажувати з двох боків до золотистої скоринки.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві голубці.