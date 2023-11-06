Ліниві пиріжки з шинкою та сиром: простий рецепт швидкої та смачної страви
На приготування таких пиріжків піде не більше 20 хвилин.
Смажені пиріжки з начинкою ніколи довго не затримуються на столі та з'їдаються за лічені хвилини. Якщо хочете потішити рідних смачною та ситною стравою, а часу возитися з тістом у вас немає, рекомендуємо приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Це займе набагато менше часу, а результат буде нічим не гіршим. Такі пиріжки можна брати з собою як перекус: вони добре втамовують голод.
Ліниві пиріжки з шинкою та сиром
Інгредієнти:
- кефір (2,5%) — 300 мл;
- рослинна олія — 2 ст. л;
- яйце сире — 1 шт;
- сіль — 1 ч. л;
- борошно — 220 г;
- розпушувач — 1 ч. л;
- ковбаса або шинка — 100-150 г;
- сир твердий — 100 г;
- яйце варене — 1 шт;
- зелена цибуля — пучок.
Спосіб приготування:
Усі продукти мають бути кімнатної температури. У глибокій мисці змішати кефір, яйце сире, рослинну олію і сіль, усе дуже добре перемішати, до розчинення солі. Потім просіяти туди ж борошно з розпушувачем і знову перемішати.
Шинку нарізати дрібними кубиками, сир і варене яйце натерти на великій тертці, зелень дрібно порубати. Усе це відправити в миску з тістом і ще раз добре перемішати.
Отриману масу столовою ложкою викладати на розігріту пательню з рослинною олією й обсмажувати з двох боків до золотистої скоринки.
Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві голубці.