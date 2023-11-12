М'ясний салат: легка та поживна добавка до гарнірів

Салат виходить настільки поживним, що цілком може бути самостійною стравою.

Поживний і смачний салат — гарна ідея не тільки для святкового, а й для повсякденного меню. На вихідних, коли всі вдома, пропонуємо потішити близьких апетитним м'ясним салатом, рецептом якого поділилися в кулінарному блозі "Збірник рецептів". У його приготуванні немає нічого складного, а смак належним чином оцінять усі, хто спробує такий салат.

М'ясний салат

Інгредієнти:

куряча грудка — 300 г;

лікарська ковбаса — 300 г;

горошок — 250 г;

картопля — 3 шт.;

яйця — 4 шт.;

солоні огірки — 6 шт.;

сіль і чорний перець — до смаку;

майонез — до смаку.

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто до готовності, остудити, очистити.

Курячу грудку відварити в підсоленій воді, потім нарізати дрібними кубиками й обсмажити до рум'яності на сковороді із рафінованою соняшниковою олією. Картоплю відварити до готовності, почистити від шкірки, порізати кубиками.

У глибоку миску висипати м'ясо, порізані дрібними кубиками огірки, лікарську ковбасу, картоплю та курячі яйця, горошок, попередньо зливши з нього рідину, туди ж додати сіль, перець, майонез і все добре перемішати.

Перед подачею в центр великої тарілки поставити салат і розкласти салат у формі кола. Після цього склянку прибрати, а салат можна прикрасити гілочками зелені.

Раніше Фокус писав, як приготувати простий і смачний морквяний салат.