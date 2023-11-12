Пиріг із какао та сиром: рецепт смачної випічки для затишної неділі
Пиріг потрібно виймати з форми тільки після його повного охолодження.
Щоб вихідні були затишними й домашніми, обов'язково приготуйте що-небудь солодке, смачне й ароматне. Наприклад, пиріг із какао й домашнім сиром за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Такий десерт чудово підійде до чаю або кави, а також як частування до приходу гостей.
Пиріг із какао та сиром
Інгредієнти:
- борошно — 80 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- масло — 70 г;
- цукор — 70 г;
- какао — 2 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 450-500 г;
- яйце — 2 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.
- цукор — 90 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо тісто. Масло нагріти до кімнатної температури, додати до нього цукор і збивати, поки цукор не розчиниться. Потім додати яйце та продовжити збивати. Далі ввести в суміш просіяне борошно з какао та розпушувачем, перемішати.
Для сирної начинки всі інгредієнти змішати й перебити блендером до максимально однорідної маси.
В окремий посуд покласти дві ложки начинки та стільки ж тіста й перемішати.
Форму для випічки застелити пергаментом, викласти спочатку тісто, розрівнявши по всій поверхні, потім — сирну начинку.
Як верхній шар викласти змішану сирну начинку й тісто.
Відправити пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.
Готову випічку дістати з форми після повного охолодження та перекласти її на блюдо. За бажання можна посипати зверху какао або цукровою пудрою.
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