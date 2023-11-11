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Вишукана страва з простих продуктів: як приготувати курку в апельсиновому соусі

Дар'я Бережна
Фото: Getty Images | Курка в апельсиновому соусі

Смачна страва виходить завдяки маринаду.

Курку в апельсиновому маринаді можна подавати з картоплею, або рисом, або просто зі свіжим хлібом.

Маринад робить куряче м'ясо м'яким і ароматним, а потім перетворюється на смачний соус. Можна використовувати в цій страві розібрану курку, тільки стегенця, ніжки, або крильця. Рецептом поділилися на сайті Madame Vorger.

Курка в апельсиновому соусі

Інгредієнти:

  • 6 курячих стегенець;
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 ч. л. діжонської гірчиці;
  • 2 ч. л. рідкого меду;
  • 3-4 ст. л. соєвого соусу;
  • сік і цедра одного апельсина;
  • оливкова олія.

Усі інгредієнти для маринаду змішайте в мисці. Курку покладіть у маринад і добре перемішайте, щоб маринад покрив усе м'ясо.

Маринуйте в холодильнику хоча б кілька годин, але краще залишити на всю ніч. Розігрійте духовку до 200 градусів. Курку викладіть у форму для запікання і полийте маринадом. Запікайте спочатку 20 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 20 хвилин.

Орієнтуйтеся за кольором — птиця має добре підрум'янитися, але всередині залишитися соковитою. Перед подачею курку можна посипати свіжою зеленню.

Подавайте курку з тим гарніром, якому ви надаєте перевагу, і поливайте соусом перед подачею.

Особливо добре така курка поєднується з картопляним пюре. Як його приготувати, Фокус розповідав раніше.