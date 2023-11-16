Неймовірно смачно: як приготувати шоколадно-сирний пиріг

Пиріг виходить схожий на чизкейк, тільки для нього потрібен сир, який простіше купити, ніж рікотту.

Якщо ви любите чизкейки та випічку із сирною начинкою, то спробуйте цей надзвичайно смачний шоколадно-сирний пиріг.

Рецептом поділилась відома кулінарна блогерка Олена Кудрявцева, яка пише під ніком maslom_wgoru.

Блогерка навіть поділилась смішною історією, як колись намагалась із сестрою приготувати карамель, але зіпсувала миску і закопала її у садочку, щоб її не сварила бабуся. Пиріг вийшов смачним, тож нічого закопувати не довелось.

Шоколадно-сирний пиріг

Для начинки:

400 г кисломолочного сиру (5% або 9%);

3 яйця;

200 г сметани;

125 г цукру (можна менше, наприклад, додавала 80 г);

ванільний цукор;

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю.

Для шоколадного тіста:

250 г борошна;

125 г вершкового масла 82%;

100 г цукру;

1 ч. л. розпушувача;

50 г какао.

Для тіста змішайте всі сухі інгредієнти, потім натріть на тертці холодне вершкове масло и перетріть все руками в крихту.

Змастіть форму олією, викладіть 2/3 утвореної крихти, сформуйте бортики. Для начинки змішайте все інгредієнти блендером. Вилийте начинку у форму на викладену шоколадну крихту.

Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно 40 хвилин. Дістаньте з форми, нарізайте на порції та подавайте до столу.

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