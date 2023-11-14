Смачно з рисом: як приготувати котлети з тріски та фети
Котлети можна готувати, як з м'яса, та і з риби.
Якщо любите котлети, то спробуйте приготувати їх не з м'яса, а з риби. Найкраще підійде біла риба, наприклад, тріска. Можна взяти готовий фарш, або зробити його самостійно. Рецептом смачних рибних котлет поділилась кулінарна блогерка Олена Ольшевська, яка пише під ніком cookandshare.
Котлети з білої риби
Інгредієнти:
- рибний фарш — 500 г
- фета (або творог) — 150 г
- 1 яйце;
- сухарі — 3 ст. л.;
- вода — 0,5 склянки;
- цибуля;
- зубчик часнику;
- сік лимону — 1 ст. л.;
- маленький пучок кропу;
- олія для смаження.
Якщо у вас філе риби, то перемеліть його у фарш у блендері. Або пропустіть через м'ясорубку. В автора рецепта була тріска, але підійде будь-яка біла риба.
Додайте фету, яйце, сіль, поперчіть і ретельно перемішайте. Натріть на тертці цибулю і часник. Сухарі для панірування замочіть у воді.
Додайте дрібно порізаний кріп і все інше у фарш, відправте у холодильник на 30 хвилин, щоб котлети легше ліпилися.
Формуйте продовгуваті котлетки та обвалюйте у сухарях.
Розігрійте сковорідку та швидко обсмажуйте котлети у невеликій кількості олії. Подавайте котлети із соусом з йогурту та трав.
Ідеально такі котлети смакують із рисом або картопляним пюре.
Також ви можете приготувати смачну рибну намазку на бутерброди.