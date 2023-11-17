Із хрустким тонким тістом: англійський пиріг із ніжною начинкою

Приготуйте начинку заздалегідь, за 24 години та охолодіть. Випікайте зібраний пиріг ще 10 хвилин або близько того, поки він не стане досить гарячим.

Англійський пиріг із куркою — це неймовірно смачна страва для осінніх обідів, коли за вікном прохолодно, і хочеться зігрітися. Ароматна начинка накривається листковим тістом, або, як у цьому рецепті, тістом філо, і запікається в духовці. А також у такі англійські пироги кладуть безліч овочів, які приємно доповнюють м'ясо.

Рецептом поділилися на сайті Sainsbury Magazine.

Англійський пиріг із куркою та хрустким тістом

Інгредієнти:

1 столова ложка оливкової олії плюс 5 чайних ложок для філе;

640 г філе курячих стегон без шкіри;

5 великих аркушів тіста філо;

400 г цибулі-порею, промити і нарізати товстими скибочками;

300 мл курячого бульйону (для приготування знадобиться ½ бульйонного кубика);

100 мл сидру або білого вина;

25 г кукурудзяного борошна;

150 г сметани;

100 г копченої шинки;

150 г замороженого горошку;

1 столова ложка нарізаного естрагону (або чебрецю);

1 чайна ложка маку або кунжуту.

Нагрійте 1 столову ложку олії в глибокому жаростійкому сотейнику. Наріжте курку шматками завтовшки 2 см, приправте і обсмажте двома партіями на сильному вогні, а після готовності викладіть на тарілку. Тепер дістаньте пачку філо з холодильника, щоб із нею було легше працювати.

Перемішайте цибулю-порей з жиром, що залишився на пательні, додавши трохи приправ і близько 50 мл бульйону. Зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і готуйте 3 хвилини, поки цибуля-порей не почне розм'якшуватися.

Знову збільште вогонь, поверніть курку і весь сік у каструлю, потім влийте сидр або вино і швидко кип'ятіть близько 2 хвилин, щоб випалити спирт, потім додайте решту бульйону. Змішайте кукурудзяне борошно з невеликою кількістю холодної води, потім додайте в каструлю і варіть до загустіння. Зніміть з вогню, додайте сметану, шинку, горох і зелень, приправте за смаком. Якщо ваша сковорода не призначена для духовки, перекладіть суміш у форму для пирога. Розігрійте духовку до 190°С.

Розгорніть листи філо. Змастіть кожен лист ½ чайної ложки олії на половину тіста, потім складіть і змастіть зверху ½ чайної ложки олії. Покладіть на верхню частину форми, дозволяючи листам перекриватися і злегка звисати з країв. Загніть тісто назад усередину форми. Посипте зверху маком, або кунжутом.

Поставте в духовку і випікайте близько 30 хвилин, поки тісто не стане хрустким, золотистим і не почне пузиритися. Перед подачею дайте пирогу постояти 5-10 хвилин.

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