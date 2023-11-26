"Курка в ананасах": легкий рецепт святкової страви
Продовжуючи тему смачних салатів напередодні різдвяних і новорічних свят, не можемо обійти увагою салат "Курка в ананасах". Поєднання ананаса, грибів і курячого м'яса дає приголомшливий смак, і на столі така страва довго не затримається. Рецептом салату поділилися в кулінарному блозі "Кухня".
Салат "Курка в ананасах"
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г;
- печериці — 300 г;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- ананас консервований — 1 банка;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- часник сушений — 7 г;
- сир нежирний — 75 г;
- йогурт натуральний — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
Гриби очистити, великі розрізати, обсмажити з цибулею, злегка присоливши.
Курячу грудку відварити в підсоленій воді, нарізати шматочками і додати консервовану кукурудзу. Сир нарізати маленькими кубиками або натерти на крупній тертці, додати до курки з кукурудзою.
Йогурт змішати з часником і дрібкою солі.
У великій мисці з'єднати обсмажені гриби, курку з сиром і кукурудзою та консервований ананас, порізаний шматочками. Заправити все соусом із йогурту з часником і все добре перемішати. Дуже смачний салат готовий!
Раніше Фокус писав, як приготувати салат зі смаженими печерицями.