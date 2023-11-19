Смак осені: як приготувати пасту з гарбузом (відео)

Поєднання гарбуза та макаронів дає дуже цікавий смак.

Гарбуз — один із найпопулярніших продуктів осені. Завдяки своїй консистенції та смаку він підходить для приготування безлічі страв, починаючи від десертів і закінчуючи салатами. Ми ж пропонуємо вам приготувати пасту з гарбузом. Це дуже смачна і корисна страва, рецептом якої поділилася кулінарна блогерка Крістіна Азізян.

Осіння паста з гарбузом

Інгредієнти:

гарбуз — 400–500 г;

сир фета — 150–200 г (можна взяти бринзу);

оливкова олія;

чорний перець;

оливкова олія;

будь-які макарони.

Спосіб приготування:

Гарбуз почистити, порізати на шматочки, викласти їх на деко, зверху покласти сир, полити олією, поперчити і відправити в духовку, розігріту до 190–200 градусів на 40 хвилин. Готовність гарбуза необхідно перевіряти: він має стати м'яким.

Готовий гарбуз разом із сиром розім'яти виделкою або перебити блендером.

У підсоленій воді відварити макарони. У гарбузово-сирну масу додати готові макарони і 80–100 мл води, в якій варилися макарони. Усе добре перемішати. Під час подачі пасту можна посипати тертим сиром пармезан.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний гарбузовий суп-пюре.