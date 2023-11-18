Домашній фаст-фуд: рецепт смачних курячих крокеті

Крокети за цим рецептом виходять хрусткі зовні та дуже ніжні всередині.

Якщо любите хрусткі курячі крокети, смачну закуску, яка ідеально доповнить вечерю, або святковий стіл, то можна приготувати їх самотужки. Це легко. І набагато корисніше, ніж купувати їх у супермаркеті.

На власній кухні ви зможете контролювати кількість приправ та солі. Рецептом поділилась відомий кулінарний блогер Тетяна Юшина, яка пише під ніком _tanyushina_.

Курячі крокети

Інгредієнти:

800 г курячого філе;

30 г вершкового масла;

2 ст. л. борошна;

250 г молока;

сіль, чорний перець;

петрушка або кріп;

2 яйця;

панірувальні сухарі (або суміш для паніровки).

М'ясо перекрутіть через м'ясорубку. Або можете взяти вже готовий фарш. Курячий – буде ідеально, але з індички теж підійде.

В молоко додайте сіль, чорний перець, мускатний горіх та нагрійте.

В невеличкому сотейнику розігрійте вершкове масло, додайте борошно і, помішуючи, швидко обсмажте. Потім, додавайте гаряче молоко, весь час помішуючи. Готуйте до загустіння. Дайте соусу бешамель охолонути.

Змішайте блендером соус і фарш в однорідну світлу масу.

Додайте сіль, перець, рублену зелень. Перемішайте.

В миску розбийте яйця, додайте ложку води та збийте вінчиком. В іншу тарілку насипте панірувальні сухарі.

Вологими руками формуйте невеличкі кульки з фаршу з соусом бешамель, спочатку вмочуйте їх у збите яйце, потім обваляйте у сухарях.

Обсмажуйте крокети у фритюрі або в аерогрилі. Також можна викласти їх на деко та приготувати у духовці.

Подавайте з улюбленим соусом. Підійде соус з йогурту з часником та зеленню, або будь який за вашим смаком.

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