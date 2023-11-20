Традиційна українська кухня: рецепт яворівського пирога

Яворівський пиріг — це, мабуть, найвідоміша випічка Західної України.

Рецептів яворівського пирога існує дуже багато. Кожна господиня орієнтується на ті продукти, які в неї на той час були під рукою. Але основні інгредієнти залишаються незмінними. Це прямокутний пиріг із дріжджового тіста з начинкою з картоплі та гречки. Тісто виходить тонким, а начинки має бути багато.

Яворівський пиріг готують на Великдень і хрестини, на Різдво та весілля, а з огляду на доволі прості інгредієнти — і просто в будні. Рецептом поділилися на каналі "Львівські пляцки".

Можна навіть узяти готове листкове дріжджове тісто, щоб не готувати його самостійно. А в начинку можна додати кубики сиру. Наступного дня пиріг можна підсмажити на сковорідці та подавати зі сметаною.

Яворівський пиріг

Інгредієнти:

Для тіста:

100 мл води;

25 мл молока;

15 г цукру;

12-13 г дріжджів;

1 яйце;

280 г борошна;

5 г солі;

35 мл олії.

Для начинки:

150 г гречаної крупи;

150 мл води;

300 г цибулі;

80 мл олії;

1 кг почищеної картоплі;

50 г натертої цибулі;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. чорного меленого перцю.

Заздалегідь зваріть гречку до напівготовності, вона доготується вже разом із пирогом. Картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді та потовчіть на пюре.

Цибулю наріжте дрібними кубиками та підсмажте на олії.

Візьміть велику миску, де будете змішувати начинку. Викладіть у миску картоплю та обсмажену цибулю.

Всипте в миску до начинки напівготову гречку і вбийте 1 яйце.

Посоліть і поперчіть до свого смаку, перемішайте начинку.

Тепер готуйте тісто. Змішайте 100 мл води і 25 мл молока, додайте 15 г цукру і 15 г дріжджів. Перемішайте все і додайте яйце. Знову перемішайте. Додайте борошно і знову перемішайте. Додайте сіль і влийте 35 мл олії. Знову замісіть тісто. І залиште підійматися на годину.

Змастіть форму олією, або смальцем.

Посипте дошку або стіл борошном і розкачайте 2/3 тіста в довгий пласт, щоб покрити дно і боки форми.

Викладіть тісто у форму, щоб воно потрапило і за краї форми, але сильно не притискайте, бо потім ми будемо загортати бортики. Викладіть всередину начинку і розрівняйте.

Розкачайте 1/3 частину тіста, що залишилося, в тонкий пласт за розмірами форми і накрийте пиріг.

Тепер защипніть краї пирога з верхнім шаром тіста.

Змастіть пиріг яйцем і запікайте яворівський пиріг у розігрітій до 40 хвилин духовці за температури 180 градусів.

Нарізайте та подавайте.

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