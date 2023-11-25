Смажені пиріжки з картоплею: простий рецепт ситної страви

Пиріжки з картоплею — це смачний перекус.

Якщо ви любите пиріжки, то цей рецепт точно припаде вам до душі. Нехай цю страву не можна назвати дуже дієтичною, але смажені пиріжки з картоплею — це насамперед смачно. Їх можна взяти з собою на роботу, перекусити впродовж дня та приготувати їх до будь-якої першої страви на кшталт супу, чи бульйону. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Пиріжки з картоплею

Інгредієнти:

500 мл теплого картопляного відвару;

11 г сухих дріжджів;

2 ст. л. цукру;

0,5 ч. л. солі;

3 ст. л. соняшникової олії;

700 г борошна.

Для начинки:

1 кг картоплі;

велика цибулина;

сіль і перець.

Почистіть картоплю, поріжте на шматочки та відваріть до готовності. Коли картопля буде готова, відлийте 500 мл відвару в кухоль.

Цибулю дрібно поріжте та додайте до вареної картоплі. Помніть картоплю в пюре, посоліть і поперчіть. Залиште остигати.

Тепер готуйте тісто. Просійте в глибоку миску 600 грамів борошна, додайте дріжджі, перемішайте і відставте в сторону. У картопляний відвар додайте сіль, цукор і рослинну олію. Перемішайте і додавайте потроху до борошна, замішуючи тісто. Борошна може знадобитися і більше. Тісто має вийти щільним і пружним.

Накрийте миску з тістом і залиште на годину, щоб воно піднялося.

Через годину дістаємо тісто, викладіть на стіл, посипаний борошном, і поділіть на шматочки вагою приблизно по 50 грамів. Кожен розкачайте, покладіть начинку, защипніть краї та сформуйте пиріжки.

Обсмажуйте пиріжки з двох боків на добре розігрітій пательні з додаванням рослинної олії без запаху.

З таким же тістом можна приготувати пиріжки з капустяною, або м'ясною начинкою.

Також ви можете приготувати традиційну страву української кухні: яворівський пиріг.