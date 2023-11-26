Салат із маринованим буряком: простий рецепт дуже корисної страви в сезон застуд

Перед тим, як маринувати буряк для салату, необхідно запекти його в духовці.

Користь червоного буряка для організму складно переоцінити, особливо в зимовий час. У цей період можна використовувати в їжу маринований буряк. Він багатий поживними речовинами і має багато з тих самих корисних властивостей, що і його свіжий аналог, але має набагато триваліший термін зберігання. Особливо в ньому безліч природного цукру, міді, фолату і марганцю. Ці поживні речовини допомагають підвищити рівень енергії, виробляти ДНК, регулювати імунну систему, а також будувати й відновлювати тканини та кістки. Тому наявність у меню цього продукту вітається. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася перевіреним рецептом дуже поживного, корисного, а головне — смачного салату з маринованим буряком.

Салат із маринованим буряком

Інгредієнти:

буряк — 1,5 кг;

рукола або мікс-салат;

авокадо;

сир "Фелата";

горіхи.

Для маринаду на 1,5 кг буряка:

масло — 100 мл;

цукор — 3 ст. л;

оцет — 4-6 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

перець — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно замаринувати попередньо запечений і порізаний кубиками буряк. Для маринаду всі інгредієнти з'єднати і перемішати в мисці, щоб сіль і цукор розчинилися. Залишити буряк маринуватися на деякий час.

Потім на дно тарілки викласти руколу або салат, далі — шматочки маринованого буряка, порізаний кубиками сир, шматочки авокадо і посипати злегка підсмаженими на сухій сковорідці горішками. За бажанням можна скропити ще зверху оливковою олією і маринадом, що залишився з буряка.

Раніше Фокус писав ще один рецепт смачного салату з буряком, який прикрасить будь-який стіл.