Салат із маринованим буряком: простий рецепт дуже корисної страви в сезон застуд
Перед тим, як маринувати буряк для салату, необхідно запекти його в духовці.
Користь червоного буряка для організму складно переоцінити, особливо в зимовий час. У цей період можна використовувати в їжу маринований буряк. Він багатий поживними речовинами і має багато з тих самих корисних властивостей, що і його свіжий аналог, але має набагато триваліший термін зберігання. Особливо в ньому безліч природного цукру, міді, фолату і марганцю. Ці поживні речовини допомагають підвищити рівень енергії, виробляти ДНК, регулювати імунну систему, а також будувати й відновлювати тканини та кістки. Тому наявність у меню цього продукту вітається. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася перевіреним рецептом дуже поживного, корисного, а головне — смачного салату з маринованим буряком.
Салат із маринованим буряком
Інгредієнти:
- буряк — 1,5 кг;
- рукола або мікс-салат;
- авокадо;
- сир "Фелата";
- горіхи.
Для маринаду на 1,5 кг буряка:
- масло — 100 мл;
- цукор — 3 ст. л;
- оцет — 4-6 ст. л;
- сіль — 1 ч. л;
- перець — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно замаринувати попередньо запечений і порізаний кубиками буряк. Для маринаду всі інгредієнти з'єднати і перемішати в мисці, щоб сіль і цукор розчинилися. Залишити буряк маринуватися на деякий час.
Потім на дно тарілки викласти руколу або салат, далі — шматочки маринованого буряка, порізаний кубиками сир, шматочки авокадо і посипати злегка підсмаженими на сухій сковорідці горішками. За бажанням можна скропити ще зверху оливковою олією і маринадом, що залишився з буряка.
Раніше Фокус писав ще один рецепт смачного салату з буряком, який прикрасить будь-який стіл.