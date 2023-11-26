Курячий рулет у пляшці: рецепт красивої та смачної страви до свят
Під час подачі рулет можна прикрасити зеленню або свіжими овочами.
Напередодні свят багато господинь починають активно перелопачувати сотні сайтів із рецептами в пошуках найкращих страв, якими зможуть здивувати рідних і друзів на різдвяні та новорічні застілля. Думаємо, нікого не залишить байдужим курячий рулет, приготований у пляшці. Він не тільки дуже смачний, а й має гарну форму, тому на будь-якому столі матиме дуже естетичний вигляд. Як його зробити, розповіли в кулінарному блозі "В меню".
Курячий рулет у пляшці
Інгредієнти:
- курячі стегенця — 2 шт;
- желатин — 20 г;
- лавровий лист — 3 шт;
- сіль — 1 ч. л;
- часник — 3 зубчики;
- перець горошком — за бажанням;
- вода — 1,2 літра.
Спосіб приготування:
М'ясо птиці помити, покласти в каструлю, залити гарячою водою. Додати сіль, часник, лавровий лист, перець за бажанням. Поставити на плиту на середній вогонь і варити хвилин 40-45. Після закипання зняти піну.
Після того як м'ясо буде готове, бульйон процідити, додати в нього желатин і розчинити. Куряче м'ясо порізати невеликими шматочками, скласти його в літрову пластикову пляшку.
Налити в пляшку бульйон, закрити кришкою і гарненько струсити, щоб м'ясо рівномірно розподілилося. Залишити пляшку у вертикальному положенні на 7-8 годин у холодильнику.
Після закінчення часу пляшку дістати з холодильника, розрізати її ножем і вийняти рулет. Порізати його кружечками і викласти на блюдо. Можна прикрасити його для подачі за своїм бажанням.
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