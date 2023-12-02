Найсмачніша та найніжніша запіканка з яблуками: простий рецепт

За цим рецептом запіканка виходить однорідна та дуже ніжна.

Свіжий сир та яблука для цієї запіканки переробляються у однорідне пюре. А потім змішуються та запікаються. Виходит надзвичайно ніжно. Цей дієтичний десерт може стати гарним завершенням ужину, або смачним сніданком. Рецептом поділилась відомий кулінарний блогер Світлана Левицька.

Яблучна запіканка з сиром

Інгредієнти:

Для сирного прошарку:

сир — 800 г;

цукор — 100;

ваніль;

крохмаль — 25 г;

сметана — 200 г;

3 яйця.

Для яблучного прошарку:

яблучне пюре — 400 г;

крохмаль — 25 г;

цукор за смаком, якщо яблука не солодкі;

3 яйця.

Всі інгредієнти складіть у миску та збийте міксером у однорідну масу. Якщо маса виходить дуже густою, то її можна розбавити молоком.

Яблука треба запікати у духовці та теж змішати у однорідну масу. Шкірку можна не знімати. Якщо яблука червоні, то пюре вийде приємного рожевого відтінку.

Викладайте свою майбутню запіканку у змащену маслом форму по одній ложці, чергуючи сирну і яблучну маси.

Запікайте 1,5 години при температурі 165 градусів. Перед тим, як нарізати, повністю остудіть.

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