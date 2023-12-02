Найсмачніша та найніжніша запіканка з яблуками: простий рецепт
За цим рецептом запіканка виходить однорідна та дуже ніжна.
Свіжий сир та яблука для цієї запіканки переробляються у однорідне пюре. А потім змішуються та запікаються. Виходит надзвичайно ніжно. Цей дієтичний десерт може стати гарним завершенням ужину, або смачним сніданком. Рецептом поділилась відомий кулінарний блогер Світлана Левицька.
Яблучна запіканка з сиром
Інгредієнти:
Для сирного прошарку:
- сир — 800 г;
- цукор — 100;
- ваніль;
- крохмаль — 25 г;
- сметана — 200 г;
- 3 яйця.
Для яблучного прошарку:
- яблучне пюре — 400 г;
- крохмаль — 25 г;
- цукор за смаком, якщо яблука не солодкі;
- 3 яйця.
Всі інгредієнти складіть у миску та збийте міксером у однорідну масу. Якщо маса виходить дуже густою, то її можна розбавити молоком.
Яблука треба запікати у духовці та теж змішати у однорідну масу. Шкірку можна не знімати. Якщо яблука червоні, то пюре вийде приємного рожевого відтінку.
Викладайте свою майбутню запіканку у змащену маслом форму по одній ложці, чергуючи сирну і яблучну маси.
Запікайте 1,5 години при температурі 165 градусів. Перед тим, як нарізати, повністю остудіть.
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