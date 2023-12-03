Вечеря для всієї родини: рис з овочами та куркою у духовці

Рецепт дуже простий у приготуванні. Овочі можна змінювати на свій смак: додавати консервовану кукурудзу або заморожені овочі.

Коли потрібно приготувати швидку та смачну страву, пропонуємо Вам приготувати рис з гомілками курки, овочами та сиром. Та й мити гору посуду не доведеться. Рецептом поділився канал про правильне харчування Eathealthwith.

Інгредієнти

гомілка курки — 700 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт. (краще червоний або жовтий);

горошок зелений — половина банки;

помідори "Черрі" — 200 г;

рис довгозернистий — 2 склянки;

твердий сир — 150-200 г.

Приготування

Крок 1.

З паприки, чорного перцю, солі, сухого часнику та приправи для курки готуємо поміч для маринування м'яса і швидко маринуємо курячі гомілки.

Крок 2

Обсмажуємо на рослинному та вершковому маслі цибулю з морквою.

Крок 3

Добре промиваємо рис до прозорої води, щоб змити крохмаль. Так рис вийде розсипчастим.

Крок 4.

Форму для запікання змащуємо олією. Укладаємо рис, потім засмажку з моркви та цибулі, додаємо нарізаний кубиками перець, зелений горошок. Зверху викладаємо курку, помідорки "Черрі". Додаємо чотири склянки води. Попередньо у воду додаємо сіль та заливаємо.

Фото: Скриншот

Крок 5. ⠀

Накриваємо фольгою і відправляємо в заздалегідь розігріту духовку до 180 ℃ на одну годину. Перевірити готовність курки можна ножем чи шпажкою. Коли переконаєтесь, що м'ясо готове, дістаньте форму з духовки, додайте тертий сир та запікайте ще 10 хвилин.

Вечеря готова.

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