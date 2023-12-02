Ласощі до сніданку: рецепт смачних кавових млинців

Кавові млинці — ідеальна ідея для недільного сніданку.

Якщо ви любите каву та млинці, то цей рецепт для вас. Такі млинці можна подавати з цукровою пудрою, шоколадними крихтами, або ж джемом і сиропом на ваш смак. Готуються вони швидко і легко. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Інгредієнти розраховані на шість млинців.

Кавові млинці

Інгредієнти:

250 г молока;

250 г борошна;

75 г цукру;

50 г вершкового масла;

50 мл кави еспресо;

2 яйця;

1/2 пакетика розпушувача;

1/2 чайної ложки ванільної есенції;

цукрова пудра для прикраси;

шоколадна крихта для прикраси.

Насипте в миску борошно, цукор і розпушувач. Ретельно перемішайте, потім у центр вилийте збиті яйця з молоком, розтопленим маслом, кавою та ваніллю і добре перемішайте знову.

Готуйте млинці, виливаючи порцію тіста на розігріту сковороду ополоником. Сковороду вибирайте з антипригарним покриттям, і її злегка можна змастити шматочком вершкового масла.

Коли млинці будуть готові, викладіть їх на тарілку і подавайте з цукровою пудрою та шоколадною крихтою. Або з будь-якою добавкою за вашим вибором.

Також ви можете приготувати млинцевий торт із ніжним кремом. Але ці ласощі робляться з тонких млинців.