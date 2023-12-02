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Ласощі до сніданку: рецепт смачних кавових млинців

Дар'я Бережна
Фото: Instagram milosc_od_kuchni | Кавові млинці

Кавові млинці — ідеальна ідея для недільного сніданку.

Якщо ви любите каву та млинці, то цей рецепт для вас. Такі млинці можна подавати з цукровою пудрою, шоколадними крихтами, або ж джемом і сиропом на ваш смак. Готуються вони швидко і легко. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Інгредієнти розраховані на шість млинців.

Кавові млинці

Інгредієнти:

  • 250 г молока;
  • 250 г борошна;
  • 75 г цукру;
  • 50 г вершкового масла;
  • 50 мл кави еспресо;
  • 2 яйця;
  • 1/2 пакетика розпушувача;
  • 1/2 чайної ложки ванільної есенції;
  • цукрова пудра для прикраси;
  • шоколадна крихта для прикраси.

Насипте в миску борошно, цукор і розпушувач. Ретельно перемішайте, потім у центр вилийте збиті яйця з молоком, розтопленим маслом, кавою та ваніллю і добре перемішайте знову.

Готуйте млинці, виливаючи порцію тіста на розігріту сковороду ополоником. Сковороду вибирайте з антипригарним покриттям, і її злегка можна змастити шматочком вершкового масла.

Коли млинці будуть готові, викладіть їх на тарілку і подавайте з цукровою пудрою та шоколадною крихтою. Або з будь-якою добавкою за вашим вибором.

Також ви можете приготувати млинцевий торт із ніжним кремом. Але ці ласощі робляться з тонких млинців.