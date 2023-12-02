Ледачий бургер: як приготувати смачну закуску
Рецептом цього бургера поділились у неофіційній книзі по всесвіту Гаррі Поттера.
Якщо ви любите смачні бюргери та книжки і фільми про Гаррі Поттера, то є страва, яка може поєднати ці два світи. Рецептом поділився кулінарний блогер з Одеси, який пише під ніком BrahmanDen.
За його словами рецепт бургера був опублікований в неофіційній, але атмосферній книзі по всесвіту Гаррі Поттера.
Весь сенс цього рецепту в тому, що замість звичної котлети тут подається фарш із соусом. Тож їсти його треба обережно.
Ледачій бургер
Інгредієнти на 4 порції:
- 500 г індичого фаршу;
- 2 великі червоні цибулини;
- 1 червоний солодкий перець;
- корнішони, або маринований огірок звичайного розміру;
- 10 г тростинного або звичайного цукру;
- 100 мл кетчупу без додаткових смаків;
- 1 ст. л. яблучного чи винного оцту;
- 2 ст. л. солодкої гірчиці;
- чорний перець та сіль;
- додатково: булки для бургерів, листя салату та додаткові солоні чи мариновані огірки для зборки самого бургера.
Цибулю наріжте дрібними кубиками. Ще одну наріжте ще дрібніше та відставте у сторону.
У сковороді розігрійте трошки рослинної олії, додайте цибулю і смажте, допоки вона не стане напівпрозора та ледь почне карамелізуватися. До цибулі додайте фарш та обсмажте.
Додайте нарізані дрібним кубиком солодкий перець та огірки. Додайте ту свіжу цибулю, яку ви відставляли у сторону. Все змішайте, та готуйте кілька хвилин на великому вогні.
Додайте кетчуп, гірчицю, оцет, цукор, перець та сіль. Все перемішайте та готуйте на середньому вогні без кришки хвилин 20-30. Наприкінці перемішуємо і спробуйте: фарш має бути вологим і густим, але без зайвої рідини.
І збирайте свій ледачій бургер. Булки ріжемо, трохи підсмажуємо на сухий пательні. Далі як завжди: лист-другий салату, огірки та нашу суміш, зверху булку. Готово.
Фарш можна взяти як з індички, так і суміш із свинини та яловичини. Також можна додати чілі. І доповнити бургер можна скибочками сиру. Тоді бургери можна поставити в духовку, що сир трошки розплавився.
Також ви можете приготувати міні-бургери в стилі Мемфіс.