Ледачий бургер: як приготувати смачну закуску

Рецептом цього бургера поділились у неофіційній книзі по всесвіту Гаррі Поттера.

Якщо ви любите смачні бюргери та книжки і фільми про Гаррі Поттера, то є страва, яка може поєднати ці два світи. Рецептом поділився кулінарний блогер з Одеси, який пише під ніком BrahmanDen.

За його словами рецепт бургера був опублікований в неофіційній, але атмосферній книзі по всесвіту Гаррі Поттера.

Весь сенс цього рецепту в тому, що замість звичної котлети тут подається фарш із соусом. Тож їсти його треба обережно.

Ледачій бургер

Інгредієнти на 4 порції:

500 г індичого фаршу;

2 великі червоні цибулини;

1 червоний солодкий перець;

корнішони, або маринований огірок звичайного розміру;

10 г тростинного або звичайного цукру;

100 мл кетчупу без додаткових смаків;

1 ст. л. яблучного чи винного оцту;

2 ст. л. солодкої гірчиці;

чорний перець та сіль;

додатково: булки для бургерів, листя салату та додаткові солоні чи мариновані огірки для зборки самого бургера.

Цибулю наріжте дрібними кубиками. Ще одну наріжте ще дрібніше та відставте у сторону.

У сковороді розігрійте трошки рослинної олії, додайте цибулю і смажте, допоки вона не стане напівпрозора та ледь почне карамелізуватися. До цибулі додайте фарш та обсмажте.

Додайте нарізані дрібним кубиком солодкий перець та огірки. Додайте ту свіжу цибулю, яку ви відставляли у сторону. Все змішайте, та готуйте кілька хвилин на великому вогні.

Додайте кетчуп, гірчицю, оцет, цукор, перець та сіль. Все перемішайте та готуйте на середньому вогні без кришки хвилин 20-30. Наприкінці перемішуємо і спробуйте: фарш має бути вологим і густим, але без зайвої рідини.

І збирайте свій ледачій бургер. Булки ріжемо, трохи підсмажуємо на сухий пательні. Далі як завжди: лист-другий салату, огірки та нашу суміш, зверху булку. Готово.

Фарш можна взяти як з індички, так і суміш із свинини та яловичини. Також можна додати чілі. І доповнити бургер можна скибочками сиру. Тоді бургери можна поставити в духовку, що сир трошки розплавився.

Також ви можете приготувати міні-бургери в стилі Мемфіс.