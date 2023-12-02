Паста карбонара з куркою: простий і смачний домашній варіант традиційного рецепта

Приготуйте цю смачну вершкову пасту з куркою і вона стане вашою улюбленою сімейною вечерею. Рецепт розрахований на 4 порції.

Паста карбонара, одна з улюблених страв принца Джорджа, — це класичний рецепт італійської кухні. Сімейний варіант приготування цієї смачної страви, з яким впорається навіть кулінар-початківець, пропонує сайт Taste.

Інгредієнти

макарони "пір'я" з твердих сортів пшениці — 500 г;

оливкова олія — 1 столова ложка;

філе курячої грудки — 500 г;

бекон — 250 г;

часник — 2 зубчики;

яєчні жовтки — 2 шт;

густі вершки — 185 мл;

кукурудзяне борошно — 1 столова ложка;

пармезан — 40 г;

зелень петрушки — 2 столові ложки.

Приготування

Крок 1

Зваріть макарони. Для цього закип'ятіть у каструлі 2 літри води, додайте половину чайної ложки солі та засипте макарони в киплячу воду. Відразу ж помішайте макарони, щоб вони не прилипли до дна. Варіть на середньому вогні з прочиненою кришкою, періодично помішуючи, до готовності. Час приготування залежить від сорту макаронів і зазвичай вказується на упаковці.

Крок 2

Після того, як макарони приготувалися, відкиньте їх на друшляк, дайте стекти, поверніть у каструлю і накрийте кришкою. Через п'ять хвилин макарони в каструлі потрібно добре струсити, щоб вони не злиплися. Струшуючи каструлю, притримуйте кришку, щоб вона не відкрилася і ваша майбутня вечеря не опинилася на підлозі.

Крок 3

Наріжте курячу грудку довгими скибочками завтовшки 2 см поперек м'язових волокон. Скибочки бекону наріжте смужками. Дрібно порубайте часник або видавіть його через прес.

Крок 4

Розігрійте на середньому вогні сковороду з оливковою олією. Обсмажуйте курячу грудку на сковороді до золотистого кольору — приблизно по 4 хвилини з двох боків. Викладіть готову курку на тарілку.

Крок 5

У тій же сковороді обсмажте бекон до золотистого кольору, постійно помішуючи. Це займе близько двох хвилин.

Крок 6

Змішайте в мисці яєчні жовтки, вершки, часник і кукурудзяне борошно. Збийте виделкою або вінчиком до однорідної маси, щоб не було грудочок. Якщо вам подобається, коли в пасті багато соусу, збільште кількість цих інгредієнтів і пармезану в півтора або два рази.

Крок 7

Додайте в яєчну суміш половину пармезану і перемішайте. Після цього туди ж відправте обсмажену грудку і знову перемішайте так, щоб суміш покрила поверхню кожного шматочка курки.

Крок 8

Зменшіть вогонь під сковорідкою з беконом до мінімуму і викладіть туди курку та соус. Перемішайте і додайте туди ж макарони. Готуйте, помішуючи, 1-2 хвилини, поки соус не загусне.

Крок 9

Викладіть страву на тарілки, посипте зверху дрібно посіченою зеленню петрушки та пармезаном, що залишився. Подавайте страву гарячою.

Нагадаємо, експерти стверджують, що саме від форми пасти здебільшого залежить те, яка кількість соусу буде на ній. Щоб зібрати весь соус до останньої краплі, найкраще підходять тільки чотири форми макаронів.

Раніше Фокус писав, як приготувати модну страву — пасту з несподіваним інгредієнтом від Джіджі Хадід. Ця страва стала дуже популярною в соцмережах після того, як відома модель поділилася нею у своєму відео.