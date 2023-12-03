Апельсиновий курд: ідеальна начинка зимової випічки (відео)

Для рецепту апельсинового курду потрібен лише свіжовижатий сік — це важливо.

Апельсиновий курд — це ніжний оксамитовий заварний крем з кислуватим вершковим смаком. Як приготувати цей традиційний англійський десерт, поділилася у своєму Instagram фуд-блогерка Світлана Левицька.

Вона зауважила, що апельсиновий курд подають як самостійний десерт, але досить часто використовують як начинку для пирогів, тортів і тістечок. В основі цього досить густого крему — жовтки, вершкове масло, апельсиновий сік і цукор.

Апельсиновий курд

Інгредієнти:

жовтки — 5 шт. (можна використати просто 2 яйця);

цукор (замість цукру можна взяти цукрозамінник, який не боїться термічної обробки) — 50 г;

апельсиновий фреш — десь 1,5 апельсина (120 мл);

цедра апельсина — достатньо з 0,5 апельсина;

кукурудзяний крохмаль — 15-17 г;

ваніль;

масло вершкове — 50 г.

Аби цедра стала ще ароматнішою, ошпарте апельсин окропом. Цедру знімайте, намагаючись мінімально зачепити білу частину скоринки — саме вона дає гірчинку.

Жовтки або яйця розітріть з цукром, додайте інші інгредієнти і ретельно перемішайте.

Варимо на помірному вогні до загустіння, постійно помішуючи. Коли маса загусне, проварюємо ще секунд 30 і прибираємо з вогню.

Додаємо масло і перемішуємо до розчинення. Можна ще процідити крізь дрібне сито, щоб відфільтрувати цедру, але це вже за бажанням.

Ставимо зварений курд до холодильника на кілька годин, щоб усе схопилося. А потім використовуємо, як хочемо.

Подробиці про курд

Взагалі курд можна готувати на основі будь-яких фруктів і ягід, але особливо популярні саме цитрусові курди. Кажуть, що апельсиновий курд виходить навіть цікавішим за лимонний. Його можна просто намазувати на тости, використовувати як прошарок для тортів, тістечок та макаронс.

Важливо: для рецепту апельсинового курду потрібен лише сік фреш! У жодному разі не беріть концентрований, покупний з упаковок.

І ще — чим солодші та яскравіші апельсини, тим краще. Ідеальний вибір — яскраві, великі плоди насиченого помаранчевого кольору.

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