Апетитна яловичина: як приготувати святкову м'ясну страву

Так яловичину готують у П'ємонті.

Якщо ви любите яловичину і вам подобається готувати м'ясо одним великим шматком, то спробуйте приготувати яловичину за цим італійським рецептом. Яловичина стає дуже ніжною завдяки повільному приготуванню і п'янкому аромату прекрасного вина. Це ідеальний рецепт для недільного обіду або святкового випадку.

Приготована за цим рецептом яловичина називається яловичиною Бароло.

Це типовий п'ємонтський рецепт, у якому яловичину тушкують, тобто спершу підрум'янюють на дні соте, а потім довго готують на повільному вогні у вині Бароло, одному з найкращих італійських вин. з обсмаженими овочами та такими ароматами, як шавлія та розмарин, гвоздика та ялівець. Бароло — це сухе червоне вино. Тож якщо у вас немає оригінального вина Бароло, візьміть будь-яке інше, яке відповідає цим вимогам. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

І саме повільне приготування дає змогу м'ясу стати м'яким і набути аромату. Його нарізають скибочками та подають з увареним соусом з картопляним пюре, або полентою.

Тушковане м'ясо Бароло

Інгредієнти:

1 кг яловичої м'якоті;

молода картопля;

1 стебло селери;

1 морква;

1 цибулина;

1 зубчик часнику;

2 гілочки розмарину;

листя шавлії;

750 мл червоного сухого вина (1 пляшка);

500 мл овочевого бульйону;

1 лавровий лист;

2 гвоздики;

2 ягоди ялівцю;

30 г вершкового масла;

сіль, перець.

Щоб приготувати тушковане м'ясо Бароло, почніть з очищення селери, цибулі та моркви та крупно наріжте їх. Також приготуйте букет ароматних трав, зв'язавши гілочку розмарину і кілька листків шавлії. Починайте обрізку шматка м'яса від найжирніших частин.

Знежиривши м'ясо, перев'яжіть його кухонним шпагатом. Потім беріться до обсмажування яловичини на сильному вогні у вершковому маслі. Коли воно добре підрум'яниться з усіх боків, зніміть його зі сковорідки, відкладіть убік і підсмажте на тій самій олії часник, селеру, моркву та цибулю. Коли всі овочі стануть м'якими, покладіть м'ясо назад у каструлю, також додавши букетик ароматних трав.

Залийте м'ясо та зелень червоним вином і на цьому етапі додайте лавровий лист, гвоздику та ягоди ялівцю. Потім почніть готувати: накрийте каструлю кришкою, зменште вогонь і варіть на слабкому вогні 3 години, час від часу підливаючи бульйон, щоб м'ясо було занурене в рідину.

Приблизно через пів години після закінчення варіння додайте молоду картоплю, попередньо очистивши, промивши та розрізавши її навпіл. Наприкінці додайте сіль і свіжомелений перець.

Подавайте тушковане м'ясо Бароло, нарізане скибочками, з соусом і картоплею. Бульйон, у якому варилося м'ясо, можна вварити і подавати, як соус.

Також ви можете приготувати Страчетті, смачну страву з яловичини.