Рецепт на свята і не тільки: як приготувати запечений м'ясний рулет

М'ясний рулет — друга страва, що ідеально підходить для сімейного обіду.

Запечений м'ясний рулет — це класична страва європейської кухні. Його готують із м'ясного фаршу з різними добавками та приправами. Після приготування м'ясний рулет подають скибочками, в гарячому або холодному вигляді за бажанням, його можна приготувати заздалегідь і з задоволенням насолоджуватися навіть наступного дня. Словом, це ідеальна святкова страва, яку цілком можна приготувати на Новий рік, або Різдво.

Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Запечений м'ясний рулет

Інгредієнти:

450 г змішаного фаршу (свинина і яловичина);

150 г печериць;

12 скибочок копченого бекону;

1 цибулина;

3 столові ложки тертого пармезану;

2 столові ложки панірувальних сухарів;

1 зубчик часнику;

1 яйце;

оливкова олія;

1 шматочок вершкового масла, сіль, перець, мускатний горіх.

Щоб приготувати запечений м'ясний рулет, почніть із того, що наріжте цибулю (ліпше брати цибулю-шалот) подрібніше й обсмажте її на сковорідці разом з оливковою олією, вершковим маслом і подрібненим зубчиком часнику. Додайте нарізані невеликими шматочками гриби й обсмажте їх теж. Приправте сіллю та перцем і готуйте. Дайте охолонути й відставте вбік.

Додайте до фаршу пармезан, панірувальні сухарі, гриби та яйце.

Приправте сіллю, перцем і мускатним горіхом, потім перемішайте все до отримання однорідної суміші. Перекладіть м'ясо на аркуш паперу для випічки і сформуйте циліндр, добре притискаючи, щоб фарш ущільнився.

Оберніть м'ясний рулет скибочками бекону і перекладіть його в прямокутну форму для торта, застелену папером для випічки. Готуйте в розігрітій до 200° духовці 20 хвилин, накривши алюмінієвою фольгою. Після закінчення цього часу зніміть кришку і готуйте ще 35-40 хвилин.

Дістаньте м'ясний рулет із духовки, наріжте його скибочками і подавайте з гарніром з овочів на ваш вибір, наприклад, печеної картоплі або глазурованої цибулі.

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