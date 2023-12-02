Рецепт на свята і не тільки: як приготувати запечений м'ясний рулет
М'ясний рулет — друга страва, що ідеально підходить для сімейного обіду.
Запечений м'ясний рулет — це класична страва європейської кухні. Його готують із м'ясного фаршу з різними добавками та приправами. Після приготування м'ясний рулет подають скибочками, в гарячому або холодному вигляді за бажанням, його можна приготувати заздалегідь і з задоволенням насолоджуватися навіть наступного дня. Словом, це ідеальна святкова страва, яку цілком можна приготувати на Новий рік, або Різдво.
Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Запечений м'ясний рулет
Інгредієнти:
- 450 г змішаного фаршу (свинина і яловичина);
- 150 г печериць;
- 12 скибочок копченого бекону;
- 1 цибулина;
- 3 столові ложки тертого пармезану;
- 2 столові ложки панірувальних сухарів;
- 1 зубчик часнику;
- 1 яйце;
- оливкова олія;
- 1 шматочок вершкового масла, сіль, перець, мускатний горіх.
Щоб приготувати запечений м'ясний рулет, почніть із того, що наріжте цибулю (ліпше брати цибулю-шалот) подрібніше й обсмажте її на сковорідці разом з оливковою олією, вершковим маслом і подрібненим зубчиком часнику. Додайте нарізані невеликими шматочками гриби й обсмажте їх теж. Приправте сіллю та перцем і готуйте. Дайте охолонути й відставте вбік.
Додайте до фаршу пармезан, панірувальні сухарі, гриби та яйце.
Приправте сіллю, перцем і мускатним горіхом, потім перемішайте все до отримання однорідної суміші. Перекладіть м'ясо на аркуш паперу для випічки і сформуйте циліндр, добре притискаючи, щоб фарш ущільнився.
Оберніть м'ясний рулет скибочками бекону і перекладіть його в прямокутну форму для торта, застелену папером для випічки. Готуйте в розігрітій до 200° духовці 20 хвилин, накривши алюмінієвою фольгою. Після закінчення цього часу зніміть кришку і готуйте ще 35-40 хвилин.
Дістаньте м'ясний рулет із духовки, наріжте його скибочками і подавайте з гарніром з овочів на ваш вибір, наприклад, печеної картоплі або глазурованої цибулі.
Також ви можете приготувати смачний картопляний рулет із фаршем.