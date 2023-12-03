Здорове харчування: салат із моркви, буряка з родзинками та горіхами пекан

Щоб салат просочився, краще відправити його на кілька годин у холодильник перед подачею на стіл.

Салатів із горіхами безліч. Горіхи пекан чудово поєднуються як із фруктами, так і з овочами. До складу цього салату входять буряк і морква, які багаті вітамінами та мікроелементами. Цією корисною та оригінальною стравою ви зможете здивувати друзів і близьких. Рецептом поділилася Клер Брукман, пише Taste.

Інгредієнти

Складові салату:

4 великі моркви;

4 буряки (по 300 г кожен), вимиті й очищені;

1/4 склянки горіхів пекан, грубо нарізаних;

2 столові ложки родзинок

2 склянки свіжого листя плосколистої петрушки

Заправка з фенхеля:

1 1/2 чайної ложки насіння фенхеля;

2 чайні ложки діжонської гірчиці;

1/4 склянки яблучного оцту;

1 1/2 столової ложки оливкової олії першого віджиму.

Приготування

Крок 1. Обсмажте горіхи на сухій сковороді до коричневого кольору, постійно перемішуючи.

Крок 2. Приготуйте заправку з фенхеля: помістіть насіння фенхеля в ступку. Розітріть товкачем до подрібнення. Збийте в невеликій мисці гірчицю, подрібнене насіння фенхеля, оцет і олію. Приправте сіллю та перцем.

Крок 3. Використовуючи насадку-тертку кухонного комбайна, натріть моркву на крупній тертці або наріжте соломкою. Перекладіть у миску. Натріть буряк, помістивши в окрему миску.

Крок 4. Додайте до моркви горіхи пекан, родзинки та петрушку все перемішайте. Додайте буряк, полийте заправкою і знову все акуратно перемішайте.

Раніше Фокус публікував рецепт салату з маринованим буряком. У зимовий період можна використовувати в їжу маринований буряк. Він багатий на поживні речовини.