Заварний крем із новим смаком: який інгредієнт варто додати

Карамель надає крему цікавого присмаку.

Заварний крем — начинка, яка однаково добре підходить як для тортів, так і для тістечок. Ним можна начиняти еклери, перемащувати коржі торта та прикрашати кекси. Рекомендуємо вам приготувати карамельний заварний крем, який має більш яскравий смак, щоб потішити близьких. Як його зробити, розповілив блозі "Рецепти щодня".

Карамельний заварний крем

Інгредієнти:

цукор – 50 г;

вода – 10 мл;

молоко – 300 мл;

жовток – 3 шт;

крохмаль – 20 г;

вершкове масло – 20 г.

Спосіб приготування:

Узяти сотейник або каструлю з товстим дном, всипати туди цукор, влити воду і довести, помішуючи, до бурштинового кольору. Потім туди ж влити гаряче молоко порціями.

В окремому посуді змішати яєчні жовтки, крохмаль, а також трохи суміші з каструлі, все добре перемішати. Додати решту суміші та перемішувати до однорідного стану.

Повернути на вогонь і, активно помішуючи, заварити крем.

Зняти крем з вогню, додати олію і перемішати до однорідного стану.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальний заварний крем всього за кілька хвилин.