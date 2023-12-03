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Курячі крильця з фантастичним соусом: як приготувати смачну страву

Оксана Ханас
Фото: cook_with_me_at_home

Завдяки тому, що крильця готуються в духовці, вони зберігають максимум корисних властивостей.

Курячі крильця зі смачним соусом — що може бути кращою добавкою до обіду або на вечерю. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Приготовані в такий спосіб крильця виходять дуже апетитними, а їхній смак і аромат просто зводять з розуму.

Курячі крильця в оригінальному паніруванні

Інгредієнти;

  • курячі крила – 1 кг.

Для панірування:

  • борошно – 3 ст. л,
  • копчена паприка – 1 ст. л,
  • сухий часник – 2 ч. л,
  • розпушувач – 1 ч. л.,
  • прованські трави – 1 ст. л,
  • сіль, перець – за смаком.

Для соусу:

  • вершкове масло – 50 г,
  • твердий сир – 30 г;
  • зелень – пучок;
  • часник – 2-3 зубчики;
  • сік половини лимона.

Спосіб приготування:

Для панірування змішати борошно, паприку, сухий часник, розпушувач, прованські трави, перець і сіль.

Крила промити, просушити паперовим рушником, розділити на частини й обваляти в паніровці.

Викласти на деко застелене пергаментом і запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин з одного боку, потім перевернути і запікати ще 20 хвилин з іншого.

Для соусу змішати розтоплене масло, сік лимона, натертий на дрібну тертку сир, вичавлений часник і дрібно посічену зелень.

Раніше Фокус писав, як приготувати курячі котлети з сиром і маслом.