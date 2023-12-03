Курячі крильця з фантастичним соусом: як приготувати смачну страву
Завдяки тому, що крильця готуються в духовці, вони зберігають максимум корисних властивостей.
Курячі крильця зі смачним соусом — що може бути кращою добавкою до обіду або на вечерю. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Приготовані в такий спосіб крильця виходять дуже апетитними, а їхній смак і аромат просто зводять з розуму.
Курячі крильця в оригінальному паніруванні
Інгредієнти;
- курячі крила – 1 кг.
Для панірування:
- борошно – 3 ст. л,
- копчена паприка – 1 ст. л,
- сухий часник – 2 ч. л,
- розпушувач – 1 ч. л.,
- прованські трави – 1 ст. л,
- сіль, перець – за смаком.
Для соусу:
- вершкове масло – 50 г,
- твердий сир – 30 г;
- зелень – пучок;
- часник – 2-3 зубчики;
- сік половини лимона.
Спосіб приготування:
Для панірування змішати борошно, паприку, сухий часник, розпушувач, прованські трави, перець і сіль.
Крила промити, просушити паперовим рушником, розділити на частини й обваляти в паніровці.
Викласти на деко застелене пергаментом і запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин з одного боку, потім перевернути і запікати ще 20 хвилин з іншого.
Для соусу змішати розтоплене масло, сік лимона, натертий на дрібну тертку сир, вичавлений часник і дрібно посічену зелень.
Раніше Фокус писав, як приготувати курячі котлети з сиром і маслом.