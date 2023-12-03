Ідеально до чаю: рецепт печива "Гата"

Таке печиво буквально тане в роті.

Печиво з горіхами до чаю — найкраще, що можна приготувати, щоб скрасити холодні та похмурі зимові дні. Пропонуємо спробувати зробити печиво "Гата" за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Воно буквально тане в роті.

Печиво "Гата"

Інгредієнти:

борошно – 450 г;

маргарин – 200 г;

кефір – 130 мл;

яйце – 1 шт;

сода – 0,5 ч. л;

сіль – дрібка.

Для начинки:

борошно – 150 г;

цукор – 200 г;

ванільний цукор – 2 ч. л;

вершкове масло – 60 г;

волоські горіхи подрібнені – 50 г;

білок – 1 шт;

жовток – 1 шт.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді змішати кефір, яйце, сіль і соду. На робочу поверхню висипати борошно, зверху викласти масло, нарізане кубиками.

Борошно з маргарином порубати на дрібну крихту. Влити туди кефірну суміш.

Замісити тісто. Скачати його в кулю і прибрати в холодильник на годину.

Тим часом готуємо начинку. Для цього потрібно змішати цукор, ванільний цукор і борошно з розтопленим маслом.

Тісто з холодильника розділити на три частини, розкачати в прямокутник завтовшки 2 мм. Змастити білком, розподілити поверх начинку, посипати горішками.

Згорнути рулетом. Змастити жовтком. Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 20-30 хвилин.

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