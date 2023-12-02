Домашній майонез за три хвилини: перевірений рецепт від блогера (відео)

Домашній майонез готувати дуже просто. Самостійно приготований соус значно заощадить вам гроші та час під час підготовки до свят. Крім того, майонез за цим рецептом зберігається не менше тижня і його можна приготувати заздалегідь.

Майонез використовується як заправка для багатьох салатів. А ще на його основі можна приготувати кілька смачних соусів до м'яса та риби. Рецептом домашнього майонезу, який готується буквально за три хвилини, поділився канал Bato_ua:country house.

Інгредієнти

олія рослинна без запаху — 400 мл;

яйця — 2 шт;

оцет — 2 ст.л.;

гірчиця — 1 ч.л.;

цукор — 1 ч.л.;

сіль — 0,5 ч.л.

Приготування

Крок 1

Щоб приготувати домашній майонез вам знадобиться занурювальний блендер і висока склянка.

Крок 2

Налийте в склянку оцет, додайте сіль, цукор і гірчицю. Влийте рослинну олію. Акуратно розбийте в склянку два яйця, щоб жовтки залишилися цілими.

Крок 3

Опустіть занурювальний блендер у склянку і притисніть його до дна так, щоб накрити куполом жовтки. На максимальній потужності почніть збивати майонез, не відриваючи блендер від дна склянки. Через 10 секунд починайте повільно піднімати й опускати блендер, щоб соус збився швидше. Збивайте доти, доки вся олія не емульгується. На це піде не більше хвилини. Із цієї кількості продуктів у вас вийде приблизно 500 мл майонезу.

Крок 4

Ви можете регулювати густоту майонезу, змінюючи кількість олії. Чим більше ви додасте олії, тим густішим буде майонез. Якщо вам потрібен більш рідкий соус, зменшіть кількість олії на 50 мл.

Домашній майонез за три хвилини

Ви можете замінити оцет у рецепті лимонним соком, але в такому разі термін придатності майонезу скоротиться до трьох днів.

На основі домашнього майонезу можна зробити кілька соусів до м'яса або риби:

з французькою гірчицею;

із солоними огірками та оливками;

з часником і зеленню.

Для того, щоб зробити соус, подрібніть будь-яким способом бажані інгредієнти і змішайте з майонезом.

Нагадаємо, рецепт справжнього соусу для шаурми. Готовий соус має постояти кілька годин, щоб усі спеції повністю розчинилися і розкрили свій смак.

Раніше Фокус писав, чим замінити майонез у салаті. Заправки з йогурту, авокадо і сметани нічим не поступаються за смаком майонезу.