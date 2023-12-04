Святковий бісквіт: білі різдвяні ламінгтони з глазур'ю

Цей бісквіт не тільки ефектний за смаком і текстурою, а ще й має неймовірно красивий вигляд у розрізі.

Бісквіт — це класичний десерт, улюблений багатьма. Святковий ванільний бісквіт усередині з хрусткими рисовими кульками, білим шоколадом і журавлиною стане прикрасою вашого столу. Кулінарка Мішель Саутен поділилася незвичайним рецептом ламінгтонів, пише Taste.

Інгредієнти

Тісто:

250 г вершкового масла кімнатної температури;

215 г (1 склянка) цукрової пудри;

3 яйця;

2 чайні ложки ванільного екстракту;

300 г (2 склянки) борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

125 мл (1/2 склянки) молока;

215 г (2 1/2 склянки) стружки кокоса;

Крем:

360 г білого шоколаду, дрібно нарізаного;

120 г сушеної журавлини, дрібно нарізаної;

70 г (2/3 склянки) стружки кокоса;

60 г (1/3 склянки) рисових кульок;

Глазур:

450 г (3 склянки) цукрової пудри;

50 г вершкового масла, нарізаного, кімнатної температури;

125 мл (1/2 склянки) окропу;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C/160°C з конвекцією. Дно і стінки форми розміром 20 х 30 см застеліть папером для випічки.

Крок 2. Збийте масло і цукрову пудру в мисці до кремової текстури. Вбийте яйця по одному, добре збиваючи суміш. Додайте ваніль, борошно і молоко. Знову все збийте до однорідної маси. Вилийте в підготовлену форму і розрівняйте поверхню. Випікайте 35-40 хвилин або поки вставлена шпажка не вийде чистою. Залиште у формі на 10 хвилин, щоб дати коржу трохи охолонути. Перекладіть на решітку до повного охолодження.

Крок 3. Для крему помістіть шоколад у миску, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі. Розігрійте в мікрохвильовій печі на середньому режимі, помішуючи щохвилини, поки він не розплавиться і не стане однорідним. Додайте журавлину, кокос і рисові кульки. Перемішайте до однорідного стану.

Крок 4. Великим зубчастим ножем обріжте краї коржа, потім розріжте його навпіл по горизонталі. Розподіліть крем по розрізаній стороні основи торта, змастіть краї. Зверху покладіть корж зрізом донизу. Поставте в холодильник на 15 хвилин, щоб трохи охололо. Розрізаємо торт на 15 квадратів і знову ставимо в холодильник на 15 хвилин.

Крок 5. Для приготування глазурі просійте цукрову пудру в миску, потім додайте вершкове масло. Залийте масло окропом, додайте ваніль. Перемішайте до однорідності.

Крок 6. Розкладіть тертий кокос по тарілці. За допомогою 2 виделок обережно вмочіть квадрат торта в суміш для глазурі. Постукайте по стінці миски, щоб видалити надлишки глазурі. Обережно вмочіть у кокос, потім перекладіть на решітку. Повторіть те ж саме з рештою квадратів торта, глазур'ю і тертим кокосом. Відкладіть ламінгтони в сторону на 15 хвилин або поки вони не застигнуть.

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