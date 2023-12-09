Тане в роті: ідеальний картопляний дофінуаз від Джеймі Олівера (відео)

За словами шеф-кухаря, страва буде ідеальним зимовим гарніром для тих, хто хоче приготувати смачний обід або вечерю швидко і просто.

Картопляний дофінуаз, приготування якого займе всього 30 хвилин, стане розкішним гарніром до будь-якої зимової страви. Цим простим і смачним рецептом поділився легендарний шеф-кухар і блогер Джеймі Олівер

Ця класична страва французької кухні готується з тонко нарізаної картоплі, запеченої у вершках і часнику з додаванням мускатного горіха. За словами Джеймі Олівера, ця страва ідеально підійде тим, хто має обмаль часу на готування, і хоче чогось особливо смачного.

"Я збираюся приготувати найсмачніший і найкрасивіший картопляний дофінуаз: вершковий, соковитий, сирний, що тане в роті, просто чудовий. Зазвичай на приготування дофінуазу йде пара годин, але те, як я збираюся обдурити це, буде неймовірно і набагато швидше", — поділився шеф-кухар.

Інгредієнти

цибуля ріпчаста — 1 шт;

картопля — 1 кг;

мускатний горіх — щіпка;

часник — 2 зубчики;

вершки — 300 мл;

оливкова олія — 2 ст.л.;

анчоуси — 4 шт. за бажанням;

пармезан — 75 г;

лавровий лист — 2 шт;

пряні трави (розмарин, чебрець і шавлія) — кілька гілочок (10 г);

сіль, чорний мелений перець — за смаком

окріп — 1-2 склянки.

Приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 220 градусів. Поставте кип'ятитися чайник із водою.

Крок 2

Картоплю добре помийте та наріжте на тонкі слайси разом зі шкіркою. Цибулю поріжте кільцями.

Крок 3

Викладіть картоплю і цибулю у велике деко і приправте дрібкою морської солі та чорного перцю.

Крок 4

Влийте в деко вершки, додайте гілочки зелені, лавровий лист і перемішайте. Влийте трохи окропу, щоб у деку рідини було приблизно на чверть висоти бортика. Поставте деко на великий вогонь.

Крок 5

Доведіть вміст дека до кипіння. Якщо ви використовуєте анчоуси, розірвіть їх руками і додайте до картоплі. Натріть на дрібній тертці більшу частину пармезану. Влийте в деко оливкову олію, видавіть часник через прес. Потім натріть на тертці шматочок мускатного горіха (або візьміть дрібку меленого) і додайте до картоплі, знову перемішайте.

Крок 6

Закрийте деко фольгою і готуйте ще приблизно 6 хвилин.

Крок 7

Зніміть фольгу. Зверху натріть на дрібній тертці пармезан і ставте запікатися в розігріту духовку на 15 хвилин або поки картопля не покриється зверху золотистою хрусткою скоринкою.

Крок 8

Готовий картопляний дофінуаз розкладіть по тарілках. За бажанням додатково посипте тертим пармезаном. Подавайте гарячим, як гарнір або самостійну страву. Гарним доповненням до дофінуазу стане легкий овочевий салат.

ідеальний картопляний дофінуаз від Джеймі Олівера

Нагадаємо, рецепт страви для тих, хто хоче чогось новенького — картопля "Буланжер". Більш насиченого та цікавого смаку страві додасть дрібно натертий часник.

Раніше Фокус поділився смачним старовинним рецептом української кухні — коломийські книглі. Ця старовинна страва чимось схожа на всім відомі картопляники, але готується особливим способом.