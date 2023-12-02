Коломийські книглі: смачнючий старовинний рецепт української кухні

Якщо ви полюбляєте ліниві вареники та картопляники, спробуйте приготувати коломийські книглі. Цей старовинний рецепт чимось схожий на всім відомі страви, але має особливу самобутність і привабливість.

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Приготуйте на Різдво страву старовинної української кухні — коломийські книглі. Цей рецепт зберігся до наших днів на Західній Україні та по суті схожий на ліниві вареники з картоплі із засмажкою. Як і багато старих рецептів, готується він дуже просто і швидко. Рецептом коломийських книглів поділився сайт "Все про страви".

Інгредієнти

Для тіста:

картопля — 8 шт;

яйце — 1 шт;

крохмаль — 5 ст. л.;

сіль — за смаком.

Для засмажки:

цибуля ріпчаста — 1 шт;

олія рослинна — 4 ст. л.;

паприка солодка — 2 ч. л.;

сметана — 4 ст. л.

Для варіння книглей:

крохмаль — 2 ст. л.;

вода — 2 літри;

сіль — 0,5 ч.л.

Приготування

Крок 1

Половину картоплі зваріть "у мундирі" й остудіть. Сиру картоплю натріть на дрібній тертці, відіжміть зайвий сік. Варену картоплю почистіть, теж натріть на дрібній тертці. Змішайте сиру і варену картоплю, додайте яйце, сіль і половину крохмалю. Замісіть тісто — воно має бути густішим, ніж на оладки. Відкоригуйте густоту, додавши крохмаль до потрібної консистенції тіста.

Крок 2

Поставте на вогонь каструлю з підсоленою водою. У склянці води розведіть 2 столові ложки крохмалю. Коли вода в каструлі закипить, влийте туди розведений крохмаль. У цьому киселі варитимуться книглі, а крохмаль не дасть їм злипнутися.

Крок 3

Скачайте з тіста кульки розміром з волоський горіх і сплюсніть їх у коржик товщиною близько сантиметра. Щоб тісто менше прилипало до рук, змочуйте їх у воді або надіньте силіконові рукавички.

Крок 4

Сформовані книглі опустіть у киплячий кисіль і одразу помішайте, щоб не пристали до дна. Варіть доти, доки книглі не спливуть. Щойно спливли, вимикайте вогонь і діставайте їх із киселю.

Крок 5

Приготуйте засмажку, поки варяться книглі. Розігрійте пательню з рослинною олією, цибулю наріжте півкільцями та обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте паприку та сметану, добре перемішайте.

Крок 6

Зменшіть вогонь під пательнею до мінімуму. Зварені книглі викладіть у пательню. Обережно перемішайте і знімайте з вогню.

Крок 7

Подавайте коломийські книглі гарячими зі смаженими грибами, шкварками, сиром або зеленню — усі варіанти будуть гарні!

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