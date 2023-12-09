М'який яблучний пиріг: смачна випічка за простим рецептом

Це класичний рецепт яблучного пирога.

Цей рецепт точно сподобається любителям яблучних пирогів. Він виходить неймовірно м'яким і насиченим на смак.

Якщо ви любите більш інтенсивні смаки, ви можете замінити в рецепті цукрову пудру дрібкою кориці. А для воістину чарівного смаку поєднуйте цей яблучний пиріг зі збитими вершками, заварним кремом або морозивом. Зберігати цей торт можна день-два під скляним ковпаком або накривши харчовою плівкою. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

М'який яблучний пиріг

Інгредієнти:

300 г борошна;

16 г розпушувача;

150 г цукру;

3 яйця;

100 г м'якого вершкового масла;

100 мл молока;

4 яблука;

цедра 1 лимона;

1 щіпка солі.

Почніть готувати яблучний пиріг з того, що збийте м'яке вершкове масло з цукровим піском у мисці до отримання пінистої суміші.

Додайте яйця по одному, молоко і цедру лимона. Добре перемішуйте після кожного додавання.

Додайте просіяне борошно і розпушувач, потім перемішайте лопаткою. Також додайте дрібку солі.

Яблука очистить, наріжте не надто великими кубиками та додайте в суміш, ретельно перемішуючи. Помістіть усе в круглу форму з діаметром 24 сантиметри, змащену олією і посипану борошном, добре розрівнявши ложкою.

Випікайте в розігрітій до 180° духовці приблизно 40 хвилин або доки зубочистка, встромлена в центр пирога, не виходитиме чистою. Дістаньте з духовки та дайте повністю охолонути, перш ніж виймати з форми. Подавайте яблучний пиріг, посипавши цукровою пудрою.

Також ви можете приготувати дуже смачний яблучний пиріг за рецептом італійської бабусі.