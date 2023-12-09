Надзвичайно ніжний: Медовик за оригінальним рецептом
Цей рецепт допоможе заощадити багато часу на приготуванні.
Медовик — це надзвичайно смачний торт, який досить довго готувати, тому що треба випікати коржі окремо. Але можна заощадити час і зробити ніжний Медовик з рідкого тіста. Рецептом поділились на сайті Kolizhanka.
Медовик
Інгредієнти:
Для тіста:
- масло вершкове 82% — 180 г;
- цукор — 100 г;
- мед — 180 г;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйця — 4 шт. (240 г);
- борошно — 300 г.
Для крему:
- сметана 20% — 1,4 кг;
- цукор — 200 г;
- ванілін.
Для карамельного мусу:
- цукор — 150 г;
- вода — 50 г;
- вершки 33% — 150 г;
- вершкове масло 82% — 50 г;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- ванілін;
- желатин — 6 г;
- вода для желатину — 40 г (або вершки 10% — 50 г).
У сотейнику з товстим дном на середньому вогні розтопіть вершкове масло, додайте до нього цукор, мед та сіль. Продовжуйте нагрівати, поки не отримаєте масу однорідної консистенції.
Додайте в сотейник соду та інтенсивно перемішуйте до одержання маси бурштинового кольору. Залишіть остигати на 15 хвилин. Після того, як маса злегка охолоне, вбийте у неї яйця.
Додайте до інгредієнтів борошно і замісіть однорідне тісто.
Вилийте тісто на пергамент на якому намалюйте коло діаметром 23 см, це буде корж-основа медовика. Випікайте основу для торта за температури 170° протягом 10 хвилин.
На ще один лист пергаменту вилийте тісто, що залишилося. Випікайте корж за температури 170° протягом 17 хвилин.
Гарячий корж розріжте на невеликі квадратики та розділіть на чотири рівні частини. Обрізки від коржів подрібніть у крихту.
Тепер готуйте крем. Збийте сметану з цукром та ваніліном. Трошки крему відкладіть у миску, щоб потім прикрасити торт з боків.
І збирайте торт. Для цього на блюдо поставте роз’ємний борт. Всередину форми вистеліть щільну плівку. Змастіть корж-основу кремом і покладіть на блюдо. Зверху викладіть кубики з тіста, а потім шар крему. Чергуйте інгредієнти чотири рази. Накрийте форму харчовою плівкою та приберіть у холодильник на ніч.
Для приготування карамельного мусу змішайте у сковороді воду та цукор, поки не вийте сироп. Додайте до сиропу гарячі вершки і перемішайте.
Додайте сіль, ванілін, вершкове масло. Ретельно перемішайте, можете процідити.
У гарячій воді або гарячих вершках розчиніть желатин. Вилийте желатин у карамель і добре перемішайте. Покрийте торт карамельним мусом і приберіть у холодильник на 30 хвилин.
Наостанок покрийте торт з боків кремом і обсипте крихтами. Торт готовий.
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