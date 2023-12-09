Надзвичайно ніжний: Медовик за оригінальним рецептом

Цей рецепт допоможе заощадити багато часу на приготуванні.

Медовик — це надзвичайно смачний торт, який досить довго готувати, тому що треба випікати коржі окремо. Але можна заощадити час і зробити ніжний Медовик з рідкого тіста. Рецептом поділились на сайті Kolizhanka.

Медовик

Інгредієнти:

Для тіста:

масло вершкове 82% — 180 г;

цукор — 100 г;

мед — 180 г;

сіль — 1/4 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

яйця — 4 шт. (240 г);

борошно — 300 г.

Для крему:

сметана 20% — 1,4 кг;

цукор — 200 г;

ванілін.

Для карамельного мусу:

цукор — 150 г;

вода — 50 г;

вершки 33% — 150 г;

вершкове масло 82% — 50 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

ванілін;

желатин — 6 г;

вода для желатину — 40 г (або вершки 10% — 50 г).

У сотейнику з товстим дном на середньому вогні розтопіть вершкове масло, додайте до нього цукор, мед та сіль. Продовжуйте нагрівати, поки не отримаєте масу однорідної консистенції.

Додайте в сотейник соду та інтенсивно перемішуйте до одержання маси бурштинового кольору. Залишіть остигати на 15 хвилин. Після того, як маса злегка охолоне, вбийте у неї яйця.

Додайте до інгредієнтів борошно і замісіть однорідне тісто.

Вилийте тісто на пергамент на якому намалюйте коло діаметром 23 см, це буде корж-основа медовика. Випікайте основу для торта за температури 170° протягом 10 хвилин.

На ще один лист пергаменту вилийте тісто, що залишилося. Випікайте корж за температури 170° протягом 17 хвилин.

Гарячий корж розріжте на невеликі квадратики та розділіть на чотири рівні частини. Обрізки від коржів подрібніть у крихту.

Тепер готуйте крем. Збийте сметану з цукром та ваніліном. Трошки крему відкладіть у миску, щоб потім прикрасити торт з боків.

І збирайте торт. Для цього на блюдо поставте роз’ємний борт. Всередину форми вистеліть щільну плівку. Змастіть корж-основу кремом і покладіть на блюдо. Зверху викладіть кубики з тіста, а потім шар крему. Чергуйте інгредієнти чотири рази. Накрийте форму харчовою плівкою та приберіть у холодильник на ніч.

Для приготування карамельного мусу змішайте у сковороді воду та цукор, поки не вийте сироп. Додайте до сиропу гарячі вершки і перемішайте.

Додайте сіль, ванілін, вершкове масло. Ретельно перемішайте, можете процідити.

У гарячій воді або гарячих вершках розчиніть желатин. Вилийте желатин у карамель і добре перемішайте. Покрийте торт карамельним мусом і приберіть у холодильник на 30 хвилин.

Наостанок покрийте торт з боків кремом і обсипте крихтами. Торт готовий.

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