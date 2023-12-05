Чевапчичі: рецепт смачних ковбасок із фаршу

Під час подачі ковбаски можна гарнірувати сирою цибулею, порізаною півкільцями.

Якщо хочеться приготувати щось смачне на обід або до приходу гостей, щоб було і апетитним, і не набридлим, спробуйте здивувати близьких такою стравою, як чевапчичичі. Чевапчичі, зменшувальне від чевапі, — страва народів Балканського півострова, вид кебаба. Вона являє собою смажені ковбаски з перемеленого м'яса з цибулею і приправами. В історичному варіанті рецепта м'ясо нарубувалося ножем, а не подрібнювалося м'ясорубкою. Як приготувати їх у домашніх умовах, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Чевапчичі

Інгредієнти:

яловичий фарш — 600 г;

газована вода — 3 ст. л;

соняшникова олія — 3 ст. л.

паприка — 1 ст. л;

сода — 1 щіпка;

сіль, перець — за смаком;

цибуля — 1 шт;

дерев'яні шпажки.

Спосіб приготування:

У фарш додати подрібнену цибулю, сіль, перець, паприку і соду. Перемішати. Залити фарш мінеральною водою і ретельно місити його протягом 10-15 хвилин. М'ясну грудку змастити олією, накрити кришкою і прибрати в холодильник на кілька годин.

Потім дістати фарш і сформувати з нього ковбаски на шпажках.

На сковороді розігріти соняшникову олію. Смажити ковбаски до готовності, періодично повертати, щоб вони рівномірно підрум'янилися.

Поки ковбаски обсмажуються, нарізати ріпчасту цибулю тонкими кільцями. Викласти готові ковбаски на блюдо, рясно посипати ріпчастою цибулею і можна подавати на стіл.

Раніше Фокус писав, як приготувати рулетики з лаваша з картоплею, грибами і зеленню.