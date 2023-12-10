Жульєн у хлібній мисочці: простий рецепт ідеальної вечері (відео)

Після запікання булочка стає сумною, а її вміст — ніжним і смачним. Під час подачі жульєн можна посипати дрібно порубаною зеленню.

Хочеться чогось ситного, смачного і красивого на вечерю? Тоді порадуйте близьких жульєном у хлібній мисочці. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Такий жульєн виходить ніжним і соковитим.

Жульєн у хлібній мисочці

Інгредієнти на 4 порції:

часник – 3 зубчики;

цибуля-шалот – 1 шт;

печериці – 350 г;

куряче філе – 400 г;

вершкове масло – 20 г;

оливкова олія – 1 ст. л;

мускатний горіх – дрібка;

спеції: сіль, перець, приправа до курки – за смаком;

вершки 33% – 250-300 мл;

сир твердий – 80 г.

Спосіб приготування:

Часник дрібно порізати. Цибулю порізати тонкими чвертькільцями. Гриби почистити та порізати на шматочки. Куряче філе помити, обсушити і порізати тонкими смужками. У сковорідці розігріти олію, додати і розтопити вершкове масло. Викласти порізані часник і цибулю й обсмажити, періодично помішуючи, до м'якості та прозорості на невеликому вогні. Додати гриби і, помішуючи, готувати ще 8-9 хвилин. Далі викласти порізане м'ясо, додати спеції та смажити ще 5-7 хвилин. Додати вершки. Їх може піти більше чи менше, регулюйте їхню кількість залежно від консистенції. Потрібно, щоб маса не була надто рідкою, але й не сухою. Тушкувати разом усе кілька хвилин.

Сир натерти на грубу тертку. У булочок зрізати верхівку і вибрати серединку. Вийде свого роду хлібна мисочка. Наповнити кожну 1/4 жульєна, посипати 1/4 сиру, накрити зрізаною верхівкою, як кришечкою і запекти в розігрітій до 180 градусів духовці 10-15 хвилин, поки сир не розтане.

Раніше Фокус писав, як приготувати пиріг-жульєн.