Смачний і ніжний десерт: рецепт сирного торта з виноградом

Сирний торт із виноградом — ідеальний рецепт до чаю.

Якщо любите бісквітні торти та сирний крем, цей рецепт точно припаде вам до душі. Приготований таким чином сирний крем можна подавати окремо, в креманках, зі свіжими фруктами, або використовувати для іншої випічки. Виноград краще вибирати без кісточок, але можна змінити рецепт і взяти інші фрукти — персики, абрикоси, інжир, хурму. Можна використовувати і ягоди на кшталт полуниці, малини, ожини, лохини, або просто їх змішати. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Сирний торт із виноградом

Інгредієнти:

виноград світлий — 300 г;

виноград темний — 300 г;

сир — 500 г;

вершки 33% — 250 мл;

цукор — 2/3 склянки;

жовтки — 2 шт;

сік одного лимона;

желатин — 40 г;

мигдальні пелюстки — 100 г.

Для тіста:

борошно — 3/4 склянки;

4 яйця;

цукор — 1/2 склянки;

картопляний крохмаль — 2 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

вершкове масло для змащування форми.

Духовку розігрійте до 200 градусів. Змастіть боки форми діаметром 22 см вершковим маслом і присипте борошном. На дно форми покладіть вирізане коло з пергаменту.

Відокремте жовтки від білків. Жовтки з половиною цукру і 2 столовими ложками теплої води збийте в пишну світлу масу. Білки збийте в піну, додайте цукор, що залишився, і продовжуйте збивати до піків.

Акуратно змішайте збиті білки з жовтками. Борошно просійте з картопляним крохмалем і розпушувачем і акуратно вмішайте в яєчну масу лопаткою.

Тісто викладіть у підготовлену форму і випікайте пів години. А потім дістаньте і залиште застигати.

А тепер готуйте крем. Сир збийте до однорідності з жовтками, лимонним соком і цукром. Желатин замочіть у 150 мл холодної води і залиште до набрякання. Підігрійте желатин на повільному вогні, поки не розчиниться. І трохи остудіть. Збийте вершки, влийте желатин у сирну суміш, добре перемішайте, додайте вершки і знову перемішайте.

Відкладіть третину крему. У той, що залишився, додайте трохи винограду. Дістаньте корж із форми та розріжте на два коржі. На нижній викладіть крем із виноградом і розрівняйте лопаткою.

Накрийте другою частиною бісквіта.

Змастіть усю поверхню торта кремом, розкладіть виноград і обсипте боки торта мигдальними пелюстками.

Також ви можете приготувати класичний торт Захер.