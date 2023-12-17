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Пісне меню: рецепт смажених пиріжків із капустою (відео)

Оксана Ханас
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Такі пиріжки довго на столі не затримаються.

Поки триває Різдвяний піст, і багато хто обмежує себе у звичній їжі, пропонуємо приготувати дуже смачні пиріжки з капустою, які ідеально впишуться в пісне меню і полюблять усі члени сім'ї. Як їх зробити, розповіла і показала кулінарний блогер Юлія Симончук.

Смажені пиріжки з капустою

Інгредієнти

  • дріжджі – 8 г (якщо пресовані, то 25 г);
  • борошно – 2,5 склянки;
  • тепла вода – 0,5 склянки;
  • окріп – 0,5 склянки;
  • сіль – 1 ч. л;
  • цукор – 1 ст. л;
  • олія – 3 ст. л.

Для начинки:

  • капуста свіжа — 1 качан (невеликий);
  • морква – 1 шт;
  • цибуля – 1-2 шт;
  • томатна паста – 1 ст. л;
  • сіль – 1 ч. л;
  • цукор – 1 ст. л;
  • перець мелений – за смаком;
  • паприка – за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно підготувати начинку. На сковорідці на олії обсмажити подрібнену цибулю та моркву, додати дрібно порізану капусту, томатну пасту, сіль, цукор, паприку та перець. Перемішати і смажити до готовності, поки капуста стане м'якою. Дати охолонути.

Далі робимо опару. Для цього в половині склянки теплої води розвести дріжджі, додати цукор і 1 ст. л борошна. Перемішати та відставити на 10 хвилин до утворення "шапки".

У готову опару додати сіль, олію і половину борошна, замісити тісто, потім ввести окріп і досипати борошно, що залишилося. Його необхідно вводити поступово. Може знадобитися менше борошна, ніж зазначено в рецепті. Головне — не пересипати борошна, щоб пиріжки не були тверді.

Тісто спочатку перемішати ложкою, потім замішувати руками.

Розділити тісто на 14 частин, сформувати кульки, кожну розкачати в корж і покласти начинку. Сформувати пиріжки, після чого обсмажити їх на олії на середньому вогні.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидкі пиріжки без замісу тіста.