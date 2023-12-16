Смачний перекус: як приготувати шаурму з куркою та соусом цезар

Шаурму можна купити, а можна приготувати самотужки і так вона вийде набагато смачнішою.

Всі люблять іноді перекусити шаурмою, але її зовсім не обов'язково купувати, хоч це і відома вулична їжа. Шаурму можна приготувати вдома, навіть смачний соус цезар до неї. Рецептом цього смачного перекуса поділилась кулінарний блогер mashka_salei.

Шаурма з куркою та соусом цезар

Інгредієнти:

лаваш.

Для соусу:

1 сире яйце (яйце перед використанням обов'язково помити з содою);

олія 100 мл;

гірчиця 1 ч. л.;

часник 1 зубчик (невеликий);

вустерський соус 2 ст л (можна соєвий);

анчоуси в олії 4 шт (можна не додавати якщо немає);

дрібка солі.

Для начинки:

капуста білокачанна;

цибуля червона 1 шт.;

помідори 2 шт.;

огірок свіжий 2 шт.;

шампіньйони 10 шт.;

філе куряче 2 шт.;

сіль.

Для маринаду:

олія 50 г;

сіль, перець, сухий часник, копчена паприка.

Гриби та м’ясо курки складіть у різні мисочки та маринуйте одну годину, змішавши всі інгредієнти. Різати гриби та курятину не треба.

Приготуйте соус: в чаші блендера змішуємо яйце, олію, гірчицю, часник, соус, анчоуси та сіль. У вас вийде не дуже густий соус.

Капусту нашинкуйте, цибулю наріжте та залийте окропом, що була не дуже гіркою.

Помідори та огірки наріжте слайсами.

Гриби та курятину підсмажте на сковороді-гриль та наріжте скибочками. Формуйте шаурму. Розкладіть лаваш, змастіть соусом цезар, викладіть курку, потім капусту, полийте соусом, додайте помідори, огірки та цибулю. Загорніть шаурму, підсмажте трошки на гриль-сковороді, розріжте навпіл та подавайте.

Також ви можете приготувати смачний террін з картоплі та капусти.