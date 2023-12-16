Смачний перекус: як приготувати шаурму з куркою та соусом цезар
Шаурму можна купити, а можна приготувати самотужки і так вона вийде набагато смачнішою.
Всі люблять іноді перекусити шаурмою, але її зовсім не обов'язково купувати, хоч це і відома вулична їжа. Шаурму можна приготувати вдома, навіть смачний соус цезар до неї. Рецептом цього смачного перекуса поділилась кулінарний блогер mashka_salei.
Шаурма з куркою та соусом цезар
Інгредієнти:
- лаваш.
Для соусу:
- 1 сире яйце (яйце перед використанням обов'язково помити з содою);
- олія 100 мл;
- гірчиця 1 ч. л.;
- часник 1 зубчик (невеликий);
- вустерський соус 2 ст л (можна соєвий);
- анчоуси в олії 4 шт (можна не додавати якщо немає);
- дрібка солі.
Для начинки:
- капуста білокачанна;
- цибуля червона 1 шт.;
- помідори 2 шт.;
- огірок свіжий 2 шт.;
- шампіньйони 10 шт.;
- філе куряче 2 шт.;
- сіль.
Для маринаду:
- олія 50 г;
- сіль, перець, сухий часник, копчена паприка.
Гриби та м’ясо курки складіть у різні мисочки та маринуйте одну годину, змішавши всі інгредієнти. Різати гриби та курятину не треба.
Приготуйте соус: в чаші блендера змішуємо яйце, олію, гірчицю, часник, соус, анчоуси та сіль. У вас вийде не дуже густий соус.
Капусту нашинкуйте, цибулю наріжте та залийте окропом, що була не дуже гіркою.
Помідори та огірки наріжте слайсами.
Гриби та курятину підсмажте на сковороді-гриль та наріжте скибочками. Формуйте шаурму. Розкладіть лаваш, змастіть соусом цезар, викладіть курку, потім капусту, полийте соусом, додайте помідори, огірки та цибулю. Загорніть шаурму, підсмажте трошки на гриль-сковороді, розріжте навпіл та подавайте.
Також ви можете приготувати смачний террін з картоплі та капусти.