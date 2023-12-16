Рецепт на свято: як приготувати пиріг із вишнями та горіхами
Святкове застілля вже скоро, тож час складати меню.
Скоро вже Різдво і Новий рік, тож час складати святкове меню. І смачний пиріг точно прикрасить ваш стіл. А поки що можна зробити пробний пиріг. Вишневий пиріг із горіхами — це дуже смачно. Рецептом поділилися на сайті Vogue.
Інгредієнти розраховані на форму діаметром 26 см.
Вишневий пиріг із горіхами
Інгредієнти:
- 1 велика упаковка готового листкового дріжджового тіста (приблизно 1 кг);
- 300 г вишні без кісточки;
- 100 г м'якого вершкового масла;
- 100 г мелених волоських горіхів;
- 100 г цукру;
- 2 яйця;
- 1 ст. л. коньяку або вишневого лікеру;
- 2 ч. л. кориці;
- 1 злегка збите яйце для змащування пирога.
Розморозьте заздалегідь тісто.
Для начинки збити розм'якшене масло з цукром. Додайте до масла яйця, горіхи, алкоголь, корицю і знову збийте. Розморожені вишні без кісточки злегка відіжміть від зайвої рідини. Додайте в начинку вишні та перемішайте.
Розморожене тісто розкладіть на столі та виріжте два кола. Одне — по діаметру форми (це буде верх пирога). Друге коло має бути трохи більшим за діаметр форми, щоб краї трохи звисали, коли ви покладете тісто у форму.
Покладіть велике коло тіста у форму, викладіть начинку. Накрийте пиріг меншим колом тіста. Злегка збийте яйце і змастіть пиріг зверху. Защипніть тісто і проколіть виделкою, щоб не здувалося.
Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 45 хвилин.
Якщо в процесі випікання тісто почне сильно темніти, а начинка все ще здаватиметься сирою, накрийте пиріг фольгою і печіть до готовності.
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