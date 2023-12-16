Салат Гранатовий браслет із куркою: красива і смачна класика застілля

Привабливий вигляд і чудовий смак цього салату підкорять ваших гостей. Готувати його легко і досить швидко.

Класичний салат Гранатовий браслет із куркою прикрасить будь-який святковий стіл, зайнявши на ньому центральне місце. Рецепт опублікував сайт 1000.menu.

Салат можна приготувати з будь-якого м'яса. Гарні будуть у ньому і яловичина, і свинина.

Інгредієнти

Для салату

буряк — 300 г;

філе куряче — 250 г;

горіхи волоські — 60 г;

яйця — 3 шт;

картопля — 2 шт;

морква — 1 шт;

майонез — 100 г.

Для прикраси

гранат — 1 шт.

Приготування

Крок 1

Приправте куряче філе сіллю та перцем і запечіть у фользі за температури 180°С протягом 25-30 хвилин. Потім фольгу розгорніть і дайте курці зарум'янитися до скоринки. Наріжте готове м'ясо на дрібні шматочки.

Крок 2

Відваріть моркву, буряк і картоплю в шкірці та очистіть овочі, коли вони охолонуть. Натріть очищені овочі на крупній тертці — кожен окремо.

Крок 3

Відваріть яйця круто. Натріть на крупній тертці очищені яйця.

Крок 4

Поставте високу склянку в середину страви, на якій плануєте подавати салат. Сформуйте навколо склянки кільце з курячого м'яса. Зверху нанесіть шар майонезом, для цього зручно використовувати кондитерський мішок.

Крок 5

Викладіть натерті моркву і терту картоплю. Кожен шар промажте майонезом. Посипте половиною волоських горіхів.

Крок 6

Викладіть половину буряка, потім решту волоських горіхів. Далі викладіть яйця. Промажте майонезом кожен шар. Викладіть на яйця решту буряка.

Крок 7

Розберіть гранат на зерна. Рівномірно розподіліть їх по поверхні салату, злегка придавлюючи їх руками.

Крок 8

Поставте салат у холодильник не менше ніж на 3 години. Не забудьте перед подачею прибрати склянку.

Ось такий надзвичайно красивий і смачний салат вийшов. Приємного апетиту! Майонез для цього салату краще приготувати самостійно.

Нагадаємо, як зробити домашній майонез за кілька хвилин. Домашній майонез готувати дуже просто. Самостійно приготований соус значно заощадить вам гроші та час під час підготовки до свят. Крім того, майонез за цим рецептом зберігається не менше тижня і його можна приготувати заздалегідь.

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