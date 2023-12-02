"Новорічний салют": красива закуска на святковий стіл зі шпротами

На приготування цієї святкової закуски піде всього півгодини, а результат не тільки прикрасить новорічний стіл, а й буде чудово смачним.

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Красиву закуску до новорічного столу можна приготувати з простих інгредієнтів. Оригінальна подача, ідеальне поєднання смаків і простота приготування — це безпрограшний варіант для святкового меню. Рецептом закуски поділився сайт "ЯБ Поїла"

Інгредієнти

лаваш тонкий — 1 упаковка;

шпроти в олії — 1 банка;

яйця — 2 шт;

сир твердий — 40 г;

часник — 1-2 зубчики;

огірки солоні — 2 шт;

зелень (кріп або петрушка) — за смаком;

майонез — за смаком;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1

Лаваш краще купити прямокутний. Листи лаваша наріжте на квадрати розміром 10х10 см, складіть їх у стопку і розріжте по діагоналі, щоб вийшли трикутники.

Крок 2

Кожен трикутник скрутіть у трубочку і закріпіть зубочисткою. Переконайтеся, що кожна трубочка стійко стоїть на тарілці у вертикальному положенні. Намагайтеся зробити всі трубочки одного діаметра, щоб готова закуска мала гарний вигляд.

Крок 3

Розігрійте духовку до 180 градусів. Заготовки з лаваша поставте вертикально на деко і відправте підсушуватися в духовку на 10 хвилин. Після цього зубочистки можна буде витягнути, оскільки підсушений лаваш уже триматиме форму.

Крок 4

Приготуйте начинку. Натріть на дрібній тертці сир і зварені круто яйця. Часник видавіть через прес. Додайте трохи майонезу і все перемішайте до однорідності.

Крок 5

Відкрийте банку зі шпротами, викладіть їх на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.

Крок 6

Солоні огірки розріжте вздовж на брусочки, довжиною приблизно як шпроти. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого розсолу.

Крок 7

Зберіть закуску. Розкладіть по трубочках шпроти хвостиками вгору, додайте по одному брусочку огірка. Зверху викладіть сирну начинку, щоб зафіксувати рибу й огірки.

Підніміть кожну трубочку, додайте начинку знизу, щоб вирівняти поверхню, і відразу ставте на сервірувальну тарілку.

Крок 8

Зверху встроміть по одній-дві гілочки кропу. Якщо у вас є свіжий червоний або жовтий болгарський перець, можна нарізати його смужками і встромити в начинку — так закуска матиме ще яскравіший вигляд.

Крок 9

Приберіть тарілку з готовою закускою в холодильник на годину, щоб начинка добре застигла.

Нагадаємо рецепт гарячої сирної закуски по-грецьки. Тірокрокетес, які подаються в багатьох грецьких тавернах, готуються дуже просто і чудово підійдуть як для святкового столу, так і для перекусу протягом дня.

Раніше Фокус писав, як зробити домашній майонез за три хвилини. Самостійно приготований соус значно заощадить вам гроші і час при підготовці до свят. Крім того, майонез за цим рецептом зберігається не менше тижня і його можна приготувати заздалегідь.