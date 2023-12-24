Міні-курники: рецепт смачного перекусу в дорогу та вдома

Такі курники простіше брати з собою в дорогу, і вони нічим не поступаються за смаком традиційному пирогу.

Курник — це куполоподібний пиріг із листкового тіста, обов'язковим компонентом якого є куряче м'ясо. Власне через це він і отримав свою назву. Ця страва чудово підходить як перекус або ситна добавка до обіду та вечері. Пропонуємо приготувати не один великий, а безліч міні-курівок. Їх зручніше брати з собою в школу або на роботу, а за смаком вони нічим не поступаються оригінальному пирогу. Рецептом страви поділилися в кулінарному блозі "Прості рецепти"

Міні-курятники

Інгредієнти:

листкове бездріжджове тісто — 1 кг;

куряче філе — 2 шт;

цибуля — 2 шт;

картопля — 3 шт;

печериці — 5 великих (150 г);

зелень — 1-2 пучки;

рослинна олія — 2 ст. л;

сіль, перець — за смаком;

яйце — 1 шт;

кунжут — за бажанням

Спосіб приготування:

Куряче філе дрібно порізати. Картоплю та цибулю почистити, порізати дрібними кубиками, так само порізати гриби та зелень. Посолити, поперчити, додати олію і все перемішати.

Тісто розкачати, присипаючи трохи борошном і нарізати на квадрати. Зручно кожен пласт ділити на 9 квадратів.

Викласти начинку в тісто і зліпити курники. Можна їх змастити яйцем і посипати кунжутом.

Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати запіканку з куркою, сиром і цибулею по-французьки.