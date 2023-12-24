Міні-курники: рецепт смачного перекусу в дорогу та вдома
Такі курники простіше брати з собою в дорогу, і вони нічим не поступаються за смаком традиційному пирогу.
Курник — це куполоподібний пиріг із листкового тіста, обов'язковим компонентом якого є куряче м'ясо. Власне через це він і отримав свою назву. Ця страва чудово підходить як перекус або ситна добавка до обіду та вечері. Пропонуємо приготувати не один великий, а безліч міні-курівок. Їх зручніше брати з собою в школу або на роботу, а за смаком вони нічим не поступаються оригінальному пирогу. Рецептом страви поділилися в кулінарному блозі "Прості рецепти"
Міні-курятники
Інгредієнти:
- листкове бездріжджове тісто — 1 кг;
- куряче філе — 2 шт;
- цибуля — 2 шт;
- картопля — 3 шт;
- печериці — 5 великих (150 г);
- зелень — 1-2 пучки;
- рослинна олія — 2 ст. л;
- сіль, перець — за смаком;
- яйце — 1 шт;
- кунжут — за бажанням
Спосіб приготування:
Куряче філе дрібно порізати. Картоплю та цибулю почистити, порізати дрібними кубиками, так само порізати гриби та зелень. Посолити, поперчити, додати олію і все перемішати.
Тісто розкачати, присипаючи трохи борошном і нарізати на квадрати. Зручно кожен пласт ділити на 9 квадратів.
Викласти начинку в тісто і зліпити курники. Можна їх змастити яйцем і посипати кунжутом.
Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин.
Раніше Фокус писав, як приготувати запіканку з куркою, сиром і цибулею по-французьки.