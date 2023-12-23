Смачна новорічна ялинка 2024: святкова подача страв

Їстівну новорічну ялинку можна приготувати з фруктів, овочів, м'яса, сиру або солодощів. Трохи фантазії — і в Новий рік на вашому столі буде найкрасивіша та найсмачніша ялинка.

Ялинка вважається головним символом Нового року. Лісову красуню заведено ставити в тій кімнаті, де відбуватиметься святкове застілля, й ошатно прикрашати іграшками, гірляндами та мішурою. Але якщо з якихось причин ви зустрічатимете Новий рік без ялинки, її цілком зможе замінити святкова подача деяких страв, оформлених як новорічний символ. Про те, як зробити новорічну ялинку з продуктів, розповів новорічний портал Year.pp.ua.

Ялинка по-французьки

Французький салат олів'є традиційно подають на новорічний стіл. Якщо ви теж дотримуєтеся цієї традиції, подайте його у вигляді новорічної ялинки.

Зробіть конус із фольги, наповніть його щільно салатом, розмістіть на тарілці й акуратно зніміть фольгу. Тепер основу вашої ялинки прикрасьте великим листям петрушки або гілочками кропу, шматочками моркви, ягодами журавлини або зернятками кукурудзи.

Замість олів'є для основи ялинки можна використовувати будь-який інший салат, який добре тримає форму.

Новорічна ялинка з продуктів — олів'є Фото: year.pp.ua

Ялинка по-мексиканськи

Ви можете подати до столу порційну закуску у вигляді ялинки з основою з авокадо. А оскільки батьківщина авокадо — Мексика, то і ялинка нехай буде мексиканською.

Половинку авокадо без кісточки наріжте тонкими скибочками і викладіть на тарілку у формі ялинки. Також ви можете приготувати традиційний мексиканський соус-дип гуакамоле і видавити його на тарілку з кондитерського мішка.

Прикрасьте "ялинку" зірочками з сиру і тонкими скибочками солоної червоної риби. Щоб ялинка була яскравою, додайте червоного кольору: розкладіть між "гілками" помідори чері або зерна граната.

Новорічна ялинка з авокадо та червоної риби Фото: year.pp.ua

Ялинка по-китайськи

Ви можете зробити ялинку в китайському стилі з ківі та прикрасити її часточками мандаринів, які ще називають "китайським яблуком".

Таку фруктову нарізку можна викласти порційно на тарілку або зробити вертикальну композицію. Для вертикальної ялинки вам знадобиться жорстка основа у вигляді половинки яблука і моркви та звичайні зубочистки. Ну і якщо ви захочете додати в композицію інші фрукти, це тільки додасть їй барвистості, нехай і не китайської.

Новорічна ялинка з фруктів Фото: year.pp.ua Новорічна ялинка з фруктів

Ялинка по-італійськи

Знаменита італійська закуска капрезе з помідорів, моцарели і базиліка не тільки повторює кольори національного прапора Італії, а й має настільки яскравий і барвистий вигляд, що просто проситься стати новорічною ялинкою на вашому святковому столі.

Викладіть закуску у формі ялинки та полийте її густим бальзамічним соусом у вигляді гірлянди. Ще одним варіантом італійської ялинки буде сирна тарілка. Пармезан, горгонзола, пекоріно, маленькі кульки моцарели — викладіть сирні кубики у формі ялинки та прикрасьте маслинами, оливками й помідорами чері.

Новорічна ялинка з продуктів — капрезе Фото: year.pp.ua Новорічна ялинка з продуктів — сирна тарілка Фото: 1000 Меню

Ялинка по-японськи

Найвідоміша японська їжа — це, звичайно ж, суші. З них легко можна скласти новорічну ялинку. Візьміть для цього асорті з різних видів суші та ролів і прикрасьте великою червоною ікрою.

Новорічна ялинка із суші Фото: year.pp.ua

Ялинка по-українськи

Наріжте сало трикутничками. Встроміть у половинку яблука довгу дерев'яну шпажку. Нанизайте на шпажку скибочки сала упереміш із солоними огірками і прикрасьте верхівку зубчиком часнику. Українська новорічна ялинка готова!

У такій же манері можна подати сирну і м'ясну тарілку, а також овочеву нарізку.

Новорічна ялинка із сиру Фото: 1000 Меню Новорічна ялинка з овочів Фото: 1000 Меню

Ялинка для ласунів

Цукерки в блискучих різнокольорових обгортках виглядають майже як ялинкові іграшки. Візьміть щільний картон і зробіть із нього конус. Прикріпіть до нього цукерки по всій поверхні, починаючи знизу — і ялинка готова!

Новорічна ялинка з цукерок Фото: 1000 Меню

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