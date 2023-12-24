Салат із пекінської капусти з крабовими паличками та кукурудзою: простий і швидкий рецепт

Рецепт салату з крабовими паличками неймовірно популярний. Його подають на багато свят, зокрема на Різдво і Новий рік.

Салат із пекінської капусти з крабовими паличками та кукурудзою можна приготувати з доступних продуктів. Легкий салат не поступається складним стравам. Щоб салат був ще ситнішим, можна додати в нього трохи відвареного розсипчастого рису, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування шести порцій знадобляться:

крабові палички — 225 г;

консервована кукурудза — 225 г;

пекінська капуста — 150г;

яйця — 3шт;

майонез — 3 столові ложки:

сіль і перець — за смаком;

зелень кропу або петрушки — для прикрашання.

Приготування

Крок 1. Крабові палички наріжте дрібними кубиками.

Крок 2. Листя пекінської капусти вимийте, обсушіть, жорсткі частини виріжте. Наріжте дрібною соломкою.

Крок 3. Яйця відваріть круто, охолодіть, очистіть і наріжте дрібними кубиками.

Крок 4. Консервовану кукурудзу відкиньте на сито, щоб стекла рідина.

Крок 5. У салатнику з'єднайте порізані крабові палички, пекінську капусту, кукурудзу та яйця. Посоліть, поперчіть і заправте салат майонезом. Усе ретельно перемішайте. Поставити на 15-20 хвилин у холодильник. Перед подачею прикрасьте страву гілочками кропу та петрушки.

Майонез краще приготувати самостійно. Як заправку можна використовувати сметану або натуральний йогурт. Або змішати їх із майонезом у пропорції на свій смак.

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