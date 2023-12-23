Струффолі: як приготувати традиційні різдвяні ласощі з Неаполя

Це невеликі золотисті кульки, які подають до столу на свята.

Струффолі — це чудовий неаполітанський різдвяний десерт. Золотий купол із чудових кульок зі смаженого тіста, меду і цукатів, ароматизованих цитрусовими і прикрашених цукровою посипкою.

Тісто для струффолі дуже просте: яйця, борошно і цукор змішані з вершковим маслом і присмачені солодким лікером і цедрою цитрусових. Його слід залишити щонайменше на годину, але якщо у вас є можливість залишити його на цілу ніч у холодильнику, це ще краще.

Це солодкий і дуже смачний десерт — справжній шматочок Італії на вашому різдвяному столі, рецептом якого поділилися на сайті Cucchiaio.

Якщо ви не любите смажити, можете зупинити свій вибір на запечених струффолі. Просто смажте кульки не в олії, а запікайте в духовці близько 15 хвилин.

Струффолі

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна;

120 г цукрового піску;

60 г м'якого вершкового масла;

4 яйця;

2 яєчних жовтки;

30 г анісового лікеру;

1 лимон;

4 г солі;

соняшникова олія для смаження.

Для прикраси:

1 апельсин;

1 лимон;

300 г меду;

100 г цукрового піску;

100 г цукатів;

кольорова посипка.

Для приготування струффолі змішайте борошно, цукор, вершкове масло і терту цедру лимона. Працюйте пальцями до отримання великих крихт. Додайте яйця та анісовий лікер і все перемішайте, поки не отримаєте гладке тісто. Сформуйте з тіста кулю, накрийте її харчовою плівкою і залиште в холодильнику на кілька годин.

Після закінчення цього часу відірвіть від кулі шматочок тіста, скачайте шнур завтовшки близько 1 см і розріжте його на однакові великі шматочки.

Дійте таким же чином, поки не закінчите все тісто, поступово розкладаючи отримані шматочки на чистій тканині. Потім обсмажте їх по кілька штук у великій кількості гарячої олії, поки вони не стануть золотистими. Видаліть їх шумівкою і залиште остигати на відповідному папері.

З апельсина та лимона зніміть цедру дуже гострим ножем, щоб не пошкодити білу частину під нею. Потім нарізаємо її дуже тонкими смужками. Вилийте мед і цукор у каструлю і нагрівайте до повного розчинення цукру.

Додайте цедру, перемішайте і вимкніть вогонь. Полийте гірку струффолі солодким сиропом, посипте цукатами та посипкою.

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