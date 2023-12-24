Курячі зрази: рецепт чудової добавки до будь-якого гарніру

Фарш для зраз досить складний у роботі, тому варто дотримуватися кількох простих правил.

Курячі зрази — ситна та ніжна страва, яка стане смачним доповненням до будь-якого гарніру на обід чи вечерю. Їх також можна поставити як окрему страву на святковий стіл. Як їх приготувати, розповіла авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Курячі зрази

Інгредієнти:

куряче філе — 800 г;

яйця варені — 4 шт;

плавлений сирок — 2 шт;

вершки (18-33%) — 100 мл;

спеції: сіль, перець, карі — за смаком;

борошно;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Куряче філе пропустити через м'ясорубку. Для приготування можна взяти і вже готовий курячий фарш. Додати до м'яса вершки та спеції, перемішати. Додати потерті варені яйця і злегка підморожені плавлені сирки, перемішати до однорідності й дати трохи постояти в холодильнику.

Мокрими руками або краще в рукавичках (фарш доволі важкий у роботі) сформувати довгасті котлетки, добре обваляти в борошні, викласти на дошку. В ідеалі краще формувати й одразу викладати смажитися, а решту фаршу, поки смажиться кожна порція, тримати в холодильнику.

Обсмажувати на достатній кількості рослинної олії в розігрітій сковороді на невеликому вогні 5 хвилин, потім перевернути на інший бік, накрити кришкою і смажити ще 5 хвилин.

Викласти зрази на паперові рушники, щоб пішов зайвий жир, а потім перекласти на блюдо.

Раніше Фокус писав, як приготувати картопляні зрази з грибами та сиром.