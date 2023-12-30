Для бургерів та бутербродів: рецепт рваної яловичини

Цей рецепт дуже простий: мінімум мороки — максимум смаку.

Мʼясо потрібно знайти хороше, воно має бути м'яке та смачне. Таку яловичину часто готують у США. Там таке м'ясо готують на барбекю та потім подають до бургерів. Плюс в тому, що мороки з таким рецептом зовсім мало. Духовка все зробить сама. Рецептом поділилась кулінарна блогер, яка пише під ніком maslom_wgoru.

Рвана яловичина

Інгредієнти:

1,5 кг яловичої лопатки або ошийка;

4 зубчики часнику;

1 ст. л. меленої копченої паприки;

1 ч. л. чорного меленого перцю;

сіль;

1 ст. л. цукру;

3 ст. л. соусу.

Яловичину треба помити й обсушити паперовими рушниками. Змішайте цукор, сіль, паприку та перець, вичавіть часник через прес. Цією сумішшю натріть яловичину і залиште маринуватися на дві години. Потім перекладіть її в жароміцну ємність з кришкою. Ставте духовку на 150 градусів і залишайте м'ясо всередині на вісім годин.

Через 8 годин вийміть мʼясо і за допомогою двох виделок порвіть його на тонкі смужки, додайте сік, який утворився у процесі запікання, полийте соусом, перемішайте.

З готовим мʼясам можна робити сендвічі або салати.

Є кілька варіантів подачі:

по-мексиканськи: свіжі помідори почистити від шкірки, поріжте і змішайте із рваною яловичиною. Прогрійте м'ясо в мікрохвильовці. Подавайте із авокадо, тертим сиром, кінзою, ріпчастою або зеленою цибулею.

барбекю: з’єднайте соус барбекю із рваною яловичиною. Подавайте у булочках чи лаваші із салатом з капусти, болгарським перцем та сиром.

по-азійськи: змішайте соус теріякі із рваною яловичиною. Загортайте м'ясо у листя салату чи пекінської капусти. Зверху покладіть моркву, огірок, кінзу, м’яту, соус шрірачу та арахіс.

Така яловичина гарно смакує із картопляним пюре. Як його приготувати, ми розповідали раніше.