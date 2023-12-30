На святковий стіл: рецепт закусочного торта зі шпротами
Вам знадобиться не так багато інгредієнтів, але результат того вартий.
Шпроти — звичайний елемент святкового столу. Це чудова закуска, зі шпротами можна зробити бутерброди, або тарталетки. А можна зробити закусочний торт. Це варіація відомого салату "Мімоза". Рецептом поділилися на сайті Gastronom.
Закусочний торт зі шпротами
Інгредієнти:
- 500 г листкового бездріжджового тіста;
- 1 морква;
- 1 велика цибулина;
- 3 банки шпрот;
- 4 яйця;
- 100 г твердого сиру;
- 400 г сирного сиру;
- 200 г майонезу;
- рослинна олія, сіль, зелень.
Тісто розморозьте і відправте в розігріту до 180°С духовку на 15 хвилин у режимі конвекції або на 30 хвилин за звичайного режиму. Остудіть і розділіть на шість шарів.
Морквину з цибулею очистіть. Цибулю наріжте, а моркву натріть на крупній тертці. Обсмажте моркву та цибулю до готовності й посоліть.
Відваріть яйця круто, остудіть, очистіть і натріть на крупній тертці. Сир натріть на дрібній тертці.
Зі шпрот злийте олію і розімніть виделкою.
Сирний сир змішайте з майонезом.
Розстеліть фольгу на тарілці в кілька шарів так, щоб краї виступали приблизно на 30 см. На середину фольги викладіть половину ложки сиру з майонезом, покладіть перший корж, змастіть і його, а потім шар морквини з цибулею. Змащуйте кремом перед викладанням потрібно кожен корж. Потім шари йдуть так: половина шпрот, терті яйця, шпроти, сир.
Запечатайте торт у фольгу і приберіть у холодильник мінімум на 4 години.
Розгорніть, викладіть на блюдо і змастіть кремом, що залишився. За бажанням прикрасьте зеленню. Можна використовувати й іншу консервовану рибу на свій смак.
Також зі шпротами ви можете приготувати бутерброди.